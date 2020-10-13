Протест в Каталонии: медики не справляются с нагрузкой из-за COVID-19

КИШИНЕВ, 13 окт — Sputnik. Медики протестуют против перегрузки на работе и нехватки ресурсов. К забастовке могут присоединиться семейные врачи, терапевты, педиатры, гинекологи, рентгенологи, стоматологи. Общее количество протестующих может достигнуть 6 тысяч, пишет РИА Новости.

Как заявляют организаторы акции, из-за эпидемии COVID-19 и перегруженности отделений врачи не могут принимать пациентов с другими болезнями, не связанными с коронавирусом, консультации несрочных пациентов проходят в основном по телефону.

📎 | 4-day strike began today to denounce "collapse" of healthcare system



Demands include better wages and a larger workforce after the devastating effects of the Covid-19 pandemichttps://t.co/dAdCaiwQVj — Catalan News (@catalannews) October 13, 2020

​​"Мы находимся в ситуации коллапса и не можем принимать население… Мы в отчаянии, мы месяцами кричим о необходимости помощи, но никто не отвечает. Никто не хочет забастовки, медики хотят работать, но нам надо что-то делать", - цитирует агентство секретаря профсоюза "Медики Каталонии" Елену Бартолоцци. Заявление прозвучало в интервью каталонскому телеканалу TV3.

Правительство автономного сообщества выступило против забастовки, секретарь по вопросам здравоохранения региона Хосеп Мария Аргимон назвал ее "несвоевременной".

Однако у медиков свои аргументы."Мы не можем принять наших больных, мы поздно ставим диагнозы – обнаруживаем опухоли, проблемы с дыханием, проблемы с сердцем, больницы нам отказывают… Мы на дне воронки… И первичная помощь не может больше: сто процентов заняты COVID-19, а по остальным болезням мы почти не оказываем бесплатной помощи", - отмечает Елена Бартолоцци.

Власти Каталонии установили минимальный уровень обслуживания пациентов в дни забастовки.Приемные отделения неотложной помощи должны работать на 100%, остальные уровни оказания помощи – от 25 до 33%.

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