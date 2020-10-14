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Ученые предупредили о риске заражения коронавирусом при стирке

© CC0 / Pixabay / stevepb
Общество
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (2097)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20201014/32011711/uchenye-predupredili-o-riske-zarazheniya-koronavirusom-pri-stirke.html

Больше всего риску заражения, как утверждают ученые, подвержены женщины, ведь именно они чаще всего выполняют работу по дому и занимаются стиркой.

КИШИНЕВ, 14 окт – Spuntik. По мнению британских ученых, авторов исследования, коронавирус может содержаться в каплях, которые попадают из дыхательных путей на одежду, и способен оставаться жизнеспособным до нескольких дней. Женщины, занимаясь домашними делами, даже не подозревают, что инфекция, закрепившаяся на ткани, ежедневно подвергает их здоровье опасности. К таким выводам, пришли исследователи из группы SPI-B, сообщает Daily Mail.

Смартфон. Иллюстративное фото.
© Sputnik / Валерий Мельников
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Самому высокому риску, по данным ученых, подвержены хозяйки, которые живут с членами семьи разных поколений. Но и те, кто живет отдельно, только воспитывая детей, также рискуют заразиться.

Поскольку чаще всего заболевание проникает в дом на одежде и обуви, нужно, приходя с улицы, обязательно провести дезинфекцию верхней одежды специальными аэрозолями и спиртовыми растворами. Это поможет снизить опасность проникновения вируса в ваш дом.

По данным на вторник, число зараженных COVID-19 в мире превышает 37,8 миллиона. Из них 26,3 миллиона человек выздоровели, миллион 81 тысяча погибли. На первой строчке по числу инфицированных остаются США (7 миллионов 804 тысячи 199). Следом идут Индия (7 миллионов 175 тысяч 880) и Бразилия (5 миллионов 103 тысячи 408).

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (2097)

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