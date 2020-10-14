Диетолог рассказала, как правильно заедать стресс

КИШИНЕВ, 14 окт - Sputnik. Заедать стресс — это естественно, но немногие умеют это правильно делать, рассказала в интервью радио Sputnik диетолог, кандидат медицинских наук Ирина Бережная.
Нужно запомнить главное - чтобы успокоиться, не обязательно съедать целый торт или ведро мороженого. Даже одного кусочка шоколада будет достаточно.
"Выбирать надо продукты, которые приносят удовольствие. Допустим, если вы любите шоколад, то можно съесть небольшой кусочек шоколада, и настроение улучшится. Единственное, надо понимать ограничение: вы позволяете себе удовольствие, но это должно быть именно удовольствие, а не ежедневная еда", — рассказала Ирина Бережная.
"Одними продуктами, даже если вы будете очень правильно питаться, от этого не спастись. Это серьезная ситуация. Люди с хроническим стрессом в итоге имеют очень большой букет заболеваний", — пояснила диетолог в интервью радио Sputnik.
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