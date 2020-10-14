Диетолог рассказала, как правильно заедать стресс

Все мы знаем о том, как вредно бороться со стрессом с помощью еды, но бывает так трудно устоять перед соблазном пожевать что-нибудь, когда нервничаешь. Советы диетолога помогут узнать, как не усугубить ситуацию и оставаться в хорошей физической и психологической форме.

КИШИНЕВ, 14 окт - Sputnik. Заедать стресс — это естественно, но немногие умеют это правильно делать, рассказала в интервью радио Sputnik диетолог, кандидат медицинских наук Ирина Бережная.

Специалисты часто говорят о том, к каким печальным последствиям может привести попытка поднять себе настроение с помощью еды, но не все мы способны устоять перед соблазном пожевать что-нибудь, пытаясь заглушить эмоции.

Нужно запомнить главное - чтобы успокоиться, не обязательно съедать целый торт или ведро мороженого. Даже одного кусочка шоколада будет достаточно.

"Выбирать надо продукты, которые приносят удовольствие. Допустим, если вы любите шоколад, то можно съесть небольшой кусочек шоколада, и настроение улучшится. Единственное, надо понимать ограничение: вы позволяете себе удовольствие, но это должно быть именно удовольствие, а не ежедневная еда", — рассказала Ирина Бережная.

Также специалист напомнила, что частое употребление сладостей в больших количествах нивелирует благотворный эффект от таких "заеданий" и не принесет нужного результата. Наоборот, в перспективе позитивный эффект будет снижаться, а стресс может перейти в хроническую форму, а это уже таит в себе новую опасность.

"Одними продуктами, даже если вы будете очень правильно питаться, от этого не спастись. Это серьезная ситуация. Люди с хроническим стрессом в итоге имеют очень большой букет заболеваний", — пояснила диетолог в интервью радио Sputnik.

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