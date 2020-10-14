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Овощи

Названы три продукта, которые помогают похудеть

© Sputnik / Евгений Биятов
Общество
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По словам специалистов, главный путь к похудению - жесткая диета и постоянная физическая активность. Но есть продукты, которые могут способствовать похудению и без изнурительных диет.

КИШИНЕВ, 14 окт — Sputnik. Своим опытом употребления полезных продуктов поделился с читателями портала Sohu китайский блогер, сообщает РИА Новости. Он составил свой топ продуктов, которые помогут сбросить вес, не прибегая к серьезным ограничениям в питании.

Рыба на тарелке
© CC BY-SA 2.0 / Takashi Hososhima / Sashimi
Никаких диет: есть способ похудеть иначе
Прежде всего, по словам блогера, в рацион обязательно нужно включить огурцы. В них содержится большое количество воды и пищевых волокон. Минералы участвуют в восстановлении водно-солевого баланса. Кроме того, благодаря клетчатке, огурцы надолго дают чувство сытости, и при этом в них очень мало калорий.

Далее следует брокколи, пищевая ценность которой очень высока. Овощ ускоряет обмен веществ и кровообращение. Также в нем содержится большое количество пищевых волокон, которые способствуют насыщению и помогают сжигать жир.

Названы продукты, способные ускорить старение>>>

Еще одни продуктом, полезным для похудения, пользователь портала назвал богатые клетчаткой овсяные хлопья. Каша из таких хлопьев быстро вызывает чувство насыщения, поэтому нет риска "переесть". А для придания вкуса можно добавить в кашу обезжиренный йогурт. Кроме того, овсянка богата полезными веществами, она очищает кишечник и человек может похудеть, не прибегая к диетам.

Измерение артериального давления.
© Sputnik / Владимир Трефилов
Ученые назвали продукт, который поможет снизить давление
С выводами блогера согласилась врач-диетолог Марина Аплетаева, передает Nation News. Однако специалист советует не доходить до крайности и не ограничивать себя употреблением только этих трех продуктов, рацион не должен быть беден и слишком ограничен по калорийности.

"Для снижения веса нужно создать отрицательный баланс в калорийности. Нужно потреблять энергии меньше, чем мы ее будем затрачивать, тогда человек начнет худеть. Поиск "сверхпродукта" для снижения веса неправильный. Самое простое — это отказаться от элементарных вещей и пересмотреть свой рацион", — подчеркнула диетолог.

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Тема:
Утро с нами! (538)

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