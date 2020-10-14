Врачи заявили об опасных долгосрочных последствиях коронавируса

Врачи признают, что изначально основными переносчиками коронавируса были молодые люди, но болели в основном пожилые. По последним данным, и у молодых носителей вируса в будущем могут возникнуть проблемы со здоровьем.

КИШИНЕВ, 14 окт — Sputnik. Национальная служба здравоохранения Великобритании (NHS) обнародовала данные о долгосрочных последствиях COVID-19 у молодых пациентов, их огласил на брифинге в понедельник директор по медицинским вопросам NHS доктор Стивен Повис, передает РИА Новости.

"Мы знаем, что более опасен COVID-19 для пожилых людей. Но теперь мы больше знаем о долгосрочных побочных последствиях COVID-19 и среди более молодых людей. Эти подтачивающие здоровье симптомы, трудности с дыханием и хроническая усталость, прозванные "долгим ковидом", могут затронуть все возрастные группы", – сказал Повис.

Специалист также отметил, что с начала пандемии основными разносчиками COVID-19 были молодые люди, которые в основном болели бессимптомно, тем не менее заболеваемость росла в основном среди пожилых людей - групп старше 65 и 85 лет.

В настоящее время в Британии два научных центра разрабатывают вакцины от коронавируса, но дата их появления все еще не определена.

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