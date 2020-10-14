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Грузовой корабль Прогресс, пристыкованный к МКС.

Космические исследователи и ремонтники: на МКС прибыл новый экипаж

© Photo : Instagram / Roscosmos / Ivan Vagner
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20201014/32030699/kosmicheskie-puteshestvenniki-na-mks-pribyl-novyy-ekipazh.html

До того, как пристыковаться, пилотируемый корабль успел установить рекорд по времени подлета к станции.

КИШИНЕВ, 14 окт — Sputnik. Экипаж Международной космической станции (МКС) в составе россиян Анатолия Иванишина и Ивана Вагнера, а также американского астронавта Криса Кэссиди покидают станцию, их миссия завершается 22 октября. Им на смену прибыл другой экипаж - он пробудет в космосе 177 дней, до 9 апреля 2021 года, пришет РИА Новости.

​В среду россияне Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также американка Кэтлин Рубинс прибыли на Международную космическую станцию на корабле "Союз МС-17", открыли люки и перешли на МКС.

Новому экипажу предстоит не только научная работа, но и не менее важная миссия: продолжить поиски места утечки воздуха в российском модуле "Звезда". Проблема дала о себе знать еще в 2019 году, но точное место утечки пока не найдено.

© Photo : Roscosmos / Ivan Vagner
Первый полностью российский экипаж может появиться на МКС

Ракета "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем стартовала с космодрома Байконур. Через несколько минут корабль отделился от третьей ступени ракеты и начал самостоятельный полет к МКС. "Союз МС-17" сделал всего два витка вокруг Земли и причалил к станции, установив рекорд: 3 часа 3 минуты от старта до стыковки.

Международная космическая станция является совместным международным проектом с участием 14 стран, в том числе России и США. Этот многоцелевой космический исследовательский комплекс эксплуатируется с конца 1998 года, когда Россия вывела на орбиту его первый комплекс - функционально-грузовой блок "Заря".

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