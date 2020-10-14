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Вакцина от коронавируса ЭпиВакКорона.

Вторая российская вакцина от коронавируса: есть регистрация

© Photo : Пресс-служба Роспотребнадзора
Общество
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (2098)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20201014/32031446/vtoraya-rossiyskaya-vaktsina-ot-koronavirusa-est-registratsiya.html

Препарат, как и "Спутник V", доказал свою безопасность, первые 60 тысяч доз будут произведены уже в ближайшее время.

КИШИНЕВ, 14 окт — Sputnik. Новосибирский центр "Вектор" зарегистрировал вторую российскую вакцину от коронавируса, заявил президент Владимир Путин, открывая совещание с членами российского правительства.

Производство вакцины от COVID-19 в Московской области.
© Sputnik / AFK Sistema
ВОЗ благодарна России за создание "Спутник V" - региональный директор

Препарат безопасен, первые 60 тысяч доз будут произведены уже в ближайшее время, рассказала вице-премьер Татьяна Голикова.

Это уже вторая российская вакцина от нового вируса, первую — "Спутник V" — зарегистрировали в середине августа.

Еще идет работа над созданием живой вакцины от Центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова РАН.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (2098)

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