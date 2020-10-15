COVID-19, домашние животные и человек: кто кого заражает - ответ врача

Известный российский врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, есть ли для человека опасность заражения коронавирусом от кошек и собак.

КИШИНЕВ, 15 окт — Sputnik. Достоверных сведений о том, может ли передаваться человеку COVID-19 от домашних питомцев, пока нет, заявляет Мясников. Сообщения в прессе о таких случаях он в своем Telegram назвал "непроверенными и недоказанными".

"Очень важные вопросы, потому как мы и с людьми-то не очень церемонимся, и боюсь, что многие не выдержат экзамена на человечность, испугавшись гипотетичной возможности заразиться от домашнего питомца. Сразу скажу: данных о том, что новый коронавирус может передаваться от кошек и собак к человеку, нет. Единичные сообщения в прессе относятся к непроверенным и недоказанным", - отмечает доктор.

А вот человек заразить коронавирусом своих четвероногих друзей вполне может. И болеют они "с той же примерно симптоматикой, что и мы: чихают, хандрят, отказываются от еды".

"И не они нас заражают, а мы их", — разъясняет Александр Мясников.

При этом доктор предостерегает хозяев домашних питомцев от лечения четвероногих препаратами для людей, поскольку механизм их действия на организм животного недостаточно изучен. Мясников обращает внимание владельцев животных и на то, что в любой ситуации человек должен оставаться человеком.

По данным университета Джонса Хопкинса, в настоящее время количество инфицированных коронавирусом на планете превысило за 38,5 миллиона, от вызванных болезнью осложнений скончались почти 1,1 миллиона человек, выздоровели - 26,7 миллиона.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova