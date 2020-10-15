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Будильник, тематическое фото.

Без будильника: назван способ легко вставать по утрам

© CC0 / Pixabay / congerdesign
Общество
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Тема:
Красивая и здоровая жизнь (17)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20201015/32022267/bez-budilnika-nazvan-sposob-legko-vstavat-po-utram.html

Оказывается, можно приучить себя вставать по утрам в нужное время и таким образом избавиться от необходимости слушать назойливую трель будильника.

КИШИНЕВ, 15 окт — Sputnik. Первым делом нужно рассчитать свою норму сна, пишет iz.ru. Так, взрослому требуется спать от шести до девяти часов в сутки. Но чтобы определить индивидуальную потребность в ночном отдыхе, необходимо провести эксперимент. Спать разное количество часов, фиксируя свои ощущения: бодрость или вялость, сонливость, возможные головокружения. Как только норма установится, станет возможным и ложиться спать, и вставать в нужное время.

Спящий человек, тематическое фото.
© CC0 / Pixabay / Wokandapix
Сплю не могу: о чем говорит дневная сонливость

Например, если необходимо встать в 7 утра, а норма сна - восемь часов, то лечь следует не позднее одиннадцати вечера. График нужно соблюдать даже по выходным, так выработается привычка.

После пробуждения резко соскакивать с кровати не стоит. Хорошо брать пример с кошек: потянуться, размяться, медленно приподняться, потихоньку встать и идти умываться.

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Нарушить режим может и дневной сон, так что он не рекомендуется, если есть намерение выработать привычку вставать по утрам вовремя. 

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Тема:
Красивая и здоровая жизнь (17)

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