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Творог

Диетолог рассказала, с чем лучше есть творог

© Sputnik / Владимир Песня
Общество
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Творог – один из любимых многими продуктов, и никто не сомневается в его полезности. Но его польза во многом зависит от того, с чем его сочетать.

КИШИНЕВ, 15 окт - Sputnik. Творог богат белками, жирами, минералами, витаминами, макро- и микроэлементами. Несколько рекомендаций по его употреблению дала доктор медицинских наук, врач-диетолог Марият Мухина в интервью радио Sputnik.

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Людям старше 50 лет рекомендуется съедать ежедневно 100-150 граммов творога и делать это лучше с утра, так как творог задерживает жидкость. Ну а кормящим матерям и детям хорошо есть творог вечером, потому что он дает белок для роста.

Очень полезен творог с зеленью — это продукт с большой пищевой ценностью, потому что к прочим полезным составляющим добавляется хлорофилл и фолиевая кислота из зелени, а также дополнительные витамины. Сочетание с ягодами также дает плюсы. Не так хорошо добавлять перец или соль, это приведет только к лишней задержке жидкости в организме. "Творог хорошо сочетается со сметаной — это улучшает усвоение жирорастворимых витаминов, кальция", — добавила диетолог.

Ну а сладкий творог – однозначно вреден. Мало того, что в нем будут лишние калории, есть риск, что вам попадется некачественный продукт.

"Когда мы добавляем в творог сахар, то получаем калории, нарушение углеводного обмена. Все сладкие массы — для ленивых, обычно под добавками маскируется заниженное качество, а иногда и заменители молочного жира", — предупредила Марият Мухина.

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Ну а главное – употреблять натуральный продукт, а не его искусственные заменители. Для того, чтобы определить, настоящий ли творог вы купили, не обязательно нести его в лабораторию, проверить его можно и в домашних условиях.

"Важно понять, есть ли в твороге крахмал. Для этого дома можно капнуть туда йода. Если капелька посинеет, это будет означать, что творог фальсифицированный. Крахмал в твороге говорит, что это полностью искусственный, ненатуральный продукт, причем фальсификат, производитель обманывает своего потребителя", — разъяснила врач-диетолог.

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Тема:
Утро с нами! (539)

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