КИШИНЕВ, 15 окт – Sputnik. Молдавская авиакомпания Air Moldova сообщила о новых правилах полетов в Италию.
"На основании решения властей Италии в страну имеют право въезжать граждане Молдовы при наличии действующего вида на жительство в Италии (Permesso di soggiorno), полученного до 9 июля 2020 года. Также право на въезд в Италию есть у близких членов семьи граждан, указанных выше", - уточнили в компании.
"Все пассажиры, прибывающие на территорию Италии из Молдовы, должны будут предъявить отрицательный тест на COVID-19, сделанный не более, чем за 72 часа до въезда в страну. Для всех въезжающих из РМ в Италию граждан сохраняется требование соблюдения 14-дневного карантина", - добавили в Air Moldova.
Для осуществления перелета, добавили в авиакомпании, в обязательном порядке необходимо заполнить эпидемиологические анкеты, которые запрашивают итальянские власти. Эти декларации следует распечатать и заполнить заранее до прибытия на рейс:
- в Италию: Анкета 1 (ENG), Анкета 2 (ENG), Анкета 1 (ITA), Анкета 2 (ITA);
- из Италии: Анкета (ENG), Анкета (ITA).
На территории данного европейского государства по-прежнему действуют меры, направленные на предотвращение распространения коронавируса. Одна из них - обязательное ношение защитных масок, в том числе на открытых площадках. За несоблюдение масочного режима можно получить штраф до 1000 евро.
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