Как можно попасть на авиарейс из Молдовы в Италию, какие требования необходимо соблюдать перед вылетом, и что делать, чтобы не получить штраф, рассказали в авиакомпании.

КИШИНЕВ, 15 окт – Sputnik. Молдавская авиакомпания Air Moldova сообщила о новых правилах полетов в Италию.

"На основании решения властей Италии в страну имеют право въезжать граждане Молдовы при наличии действующего вида на жительство в Италии (Permesso di soggiorno), полученного до 9 июля 2020 года. Также право на въезд в Италию есть у близких членов семьи граждан, указанных выше", - уточнили в компании.

В свою очередь, пропускаются граждане РМ, которые следуют на территорию этого европейского государства для лечения или обучения.

"Все пассажиры, прибывающие на территорию Италии из Молдовы, должны будут предъявить отрицательный тест на COVID-19, сделанный не более, чем за 72 часа до въезда в страну. Для всех въезжающих из РМ в Италию граждан сохраняется требование соблюдения 14-дневного карантина", - добавили в Air Moldova.

Для осуществления перелета, добавили в авиакомпании, в обязательном порядке необходимо заполнить эпидемиологические анкеты, которые запрашивают итальянские власти. Эти декларации следует распечатать и заполнить заранее до прибытия на рейс:

На территории данного европейского государства по-прежнему действуют меры, направленные на предотвращение распространения коронавируса. Одна из них - обязательное ношение защитных масок, в том числе на открытых площадках. За несоблюдение масочного режима можно получить штраф до 1000 евро.

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