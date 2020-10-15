Девятикратное увеличение вероятности умереть при COVID-19: что ему способствует

КИШИНЕВ, 15 окт - Sputnik. У пациентов с ожирением риск летального исхода при COVID-19 повышается почти в девять раз.

Об этом заявил генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра им. В.А. Алмазова, президент Российского кардиологического общества, академик РАН Евгений Шляхто в четверг на конференции в пресс-центре МИА "Россия сегодня".

Кроме того, по его словам, у тучных людей более чем в семь раз увеличивается риск тяжелого течения заболевания.

"Как итог, мы пришли к пониманию — нужна персонализированная терапия. Она позволяет значительно снизить летальность", - отметил специалист

За весь период эпидемии в России выявлено 1354163 случая заражения COVID-19, более 23 тысяч пациентов скончались, 1048097 человек выздоровели.

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