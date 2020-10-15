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Тучный мужчина, архивное фото.

Девятикратное увеличение вероятности умереть при COVID-19: что ему способствует

© CC BY 2.0 / CGP Grey / Fat Man Sleeping
Общество
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (2113)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20201015/32045820/devyatikratnoe-uvelichenie-veroyatnosti-smerti-pri-covid-19-chto-emu-sposobstvuet.html

Значимый фактор риска для инфицированных коронавирусом нового типа выявили российские исследователи.

КИШИНЕВ, 15 окт - Sputnik. У пациентов с ожирением риск летального исхода при COVID-19 повышается почти в девять раз.

Specialiștii Departamentului Anesteziologie şi Terapie Intensivă de la Spitalului Clinic Republican „Timofei Moşneaga”
© Photo : Facebook / Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova
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Об этом заявил генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра им. В.А. Алмазова, президент Российского кардиологического общества, академик РАН Евгений Шляхто в четверг на конференции в пресс-центре МИА "Россия сегодня".

Кроме того, по его словам, у тучных людей более чем в семь раз увеличивается риск тяжелого течения заболевания.

"Как итог, мы пришли к пониманию — нужна персонализированная терапия. Она позволяет значительно снизить летальность", - отметил специалист 

За весь период эпидемии в России выявлено 1354163 случая заражения COVID-19, более 23 тысяч пациентов скончались, 1048097 человек выздоровели.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (2113)

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