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Смартфон.

Назван способ, как обезопасить смартфон от коронавируса

© Sputnik / Valeriy Melnikov
Общество
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (2115)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20201016/32035667/spetsialist-rasskazala-kak-obezopasit-smartfon-ot-koronavirusa.html

Пандемия приучила нас носить маски, чаще мыть руки и пользоваться санитайзерами. Но не менее важно уберечь от коронавируса и смартфоны, которые стали неотъемлемой частью нашей жизни.

КИШИНЕВ, 16 окт - Sputnik. Смартфоны, как и другие устройства, которыми мы часто пользуемся в течение дня, следует обязательно дезинфицировать, ведь опасные микроорганизмы с них могут вновь попасть на чистые руки. Главное – не допустить, чтобы смартфон стал источником заражения. Об этом в интервью радио Sputnik рассказала главный редактор портала о гаджетах и технологиях DGL.ru Людмила Мурзина.

Есть несколько способов очистить смартфон от заразы. И прежде всего, его можно в буквальном смысле помыть водой под краном. Но такую операцию можно проделать, только если у вас флагманская модель от крупного производителя такого рода гаджетов.

"Если у вас смартфон водозащищенный, причем защита должна быть не ниже уровня IP68, то вы можете просто мыть его под краном, все будет хорошо. Обычно такая защита есть у флагманских смартфонов Apple, Samsung или Huawei. Уровень IP68 предусматривает погружение смартфона в воду. Это защита не просто от брызг, а от того, что он упадет в воду", – уточнила Мурзина.

Смартфон. Иллюстративное фото.
© Sputnik / Валерий Мельников
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Но такую операцию со своим смартфоном не каждый, конечно, может провести. Гораздо проще обработать его дезинфицирующим средством. Это может быть не очень хорошо для олеофобного покрытия – тонкой пленки, отталкивающей жиры и защищающей от отпечатков. Но зато это поможет защититься от различных инфекций, в том числе и от коронавируса.

Так что тут уже каждому придется выбирать, что важнее - сохранение покрытия, которое защищает от отпечатков пальцев и жира, или собственное здоровье.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (2115)

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