Специалист рассказала о том, как можно "съесть" воду

Врачи рекомендуют выпивать в день около двух литров жидкости, но далеко не каждому удается следовать этому совету. Все-таки воду в таком количестве пить непросто. Однако существуют и другие способы пополнения водного баланса.

КИШИНЕВ, 16 окт – Sputnik. О том, чем можно заменить воду в рационе, рассказала в интервью радио Sputnik диетолог, нутрициолог, член ассоциации диетологов Канады Наталья Нефедова.

Вода – самый естественный, практически идеальный источник жидкости для человека, но он не единственный. Ведь в течение дня человек может выпить и чай, и сок. Да и в пище, которую мы употребляем, тоже содержится жидкость.

"Вода, конечно, - самый дешевый и легкодоступный источник жидкости. Но считается абсолютно все: кофе, чай, супы, огурцы, помидоры, арбуз, салат айсберг и так далее. То есть воду можно есть. Представляете, если человек ест на обед суп, ест большое количество овощей, фруктов – невозможно выпить еще и два литра воды. Он эту жидкость все равно получает через пищу", – рассказала диетолог.

Тем не менее специалист отметила, что далеко не каждый "заменитель" будет полезен так же, как вода. В пример она привела морсы, которые сейчас очень популярны, но уровень сахара в них зачастую превышен.

Не стоит также увлекаться и минеральными водами, которые могут существенно повлиять на кислотность в желудке из-за содержащейся в них соды. Из-за этого потреблять минералку в больших количествах можно только по рекомендации врача.

"Кислотность в желудке человека – 1,5 pH, это помогает бороться с бактериями, помогает переваривать пищу. Кислотность способствует выделению и активации ферментов, которые переваривают белок. Так что если у человека нет какого-то обязательного предписания, что надо снижать кислотность, не стоит литрами пить эту воду", – отметила Нефедова.

Поэтому каждый волен сам выбирать для себя, с какими продуктами попадут в организм рекомендованные 2 литра жидкости в день. Тем более, если человек здоров, не так принципиально, какую воду пить, считает диетолог.

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