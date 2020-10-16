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Капсула витамина на предметном столе микроскопа.

Назван витамин, которого не хватает зараженным COVID-19

© Depositphotos / Ngaga35
Общество
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (2115)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20201016/32045272/nazvan-vitamin-kotorogo-ne-khvataet-zarazhennym-covid-19.html

В процессе изучения коронавируса нового типа ученые приходят к новым выводам. На этот раз информация касается нехватки витаминов.

КИШИНЕВ, 16 окт — Sputnik. Статистику нехватки витамина D у инфицированных коронавирусом нового типа привел на конференции в пресс-центре МИА "Россия сегодня" генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра им. В.А. Алмазова Минздрава РФ, президент Российского кардиологического общества, академик РАН Евгений Шляхто.

© Fotolia / Viperfzk
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Как пишет РИА Новости, дефицит этого витамина диагностировали у 71,3% пациентов, инфицированных COVID-19. В том числе у 36,3% - в тяжелой форме.

"Дефицит витамина D является важным прогностическим фактором неблагоприятного развития заболевания – как средне-тяжелого, так и тяжелого течения", - отметил Евгений Шляхто.

Витамин D (кальциферол) необходим человеку в том числе для усвоения кальция. Его много в жирных сортах рыбы, а также печени, яйцах, в том числе перепелиных, сливочном масле, козьем молоке. Кальциферол активно участвует в работе иммунитета, и его острая нехватка отмечается обычно с наступлением холодов.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (2115)

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