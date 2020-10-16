Назван витамин, которого не хватает зараженным COVID-19

В процессе изучения коронавируса нового типа ученые приходят к новым выводам. На этот раз информация касается нехватки витаминов.

КИШИНЕВ, 16 окт — Sputnik. Статистику нехватки витамина D у инфицированных коронавирусом нового типа привел на конференции в пресс-центре МИА "Россия сегодня" генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра им. В.А. Алмазова Минздрава РФ, президент Российского кардиологического общества, академик РАН Евгений Шляхто.

Как пишет РИА Новости, дефицит этого витамина диагностировали у 71,3% пациентов, инфицированных COVID-19. В том числе у 36,3% - в тяжелой форме.

"Дефицит витамина D является важным прогностическим фактором неблагоприятного развития заболевания – как средне-тяжелого, так и тяжелого течения", - отметил Евгений Шляхто.

Витамин D (кальциферол) необходим человеку в том числе для усвоения кальция. Его много в жирных сортах рыбы, а также печени, яйцах, в том числе перепелиных, сливочном масле, козьем молоке. Кальциферол активно участвует в работе иммунитета, и его острая нехватка отмечается обычно с наступлением холодов.

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