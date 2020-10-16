Кашля нет, жара нет: назван способ выявить "бессимптомный" COVID-19

На что нужно обратить внимание, если появилось подозрение о бессимптомном течении коронавируса, рассказала российский врач-биофизик.

КИШИНЕВ, 16 окт — Sputnik. Бессимптомное течение коронавируса считается одним из наиболее коварных проявлений болезни. То есть человек инфицирован, но заметного долговременного повышения температуры, слабости, кашля у него нет. Врач-биофизик, ведущий специалист проекта "Вакцина.ру" Нелли Соседова рассказала в интервью радио Sputnik, когда пора беспокоиться и на что нужно обратить внимание.

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По словам специалиста, первый тревожный симптом - кратковременное отсутствие обоняния, изменение вкуса.

"Еще один критерий – если кто-то болел в окружении, нужно прислушаться к себе, вероятность повышается. Третье – можно сделать быстрый тест на антитела. Если при отсутствии клинической картины у вас есть антитела, вы уже переболели бессимптомно и имеете иммунный статус против коронавируса", – объяснила Соседова.

Изменения, происходящие в легких, способна выявить компьютерная томография (КТ). Это исследование поможет и в постановке диагноза, говорит специалист.

"Пневмония не всегда проявляется кашлем, насморком. Может быть температура, и то кратковременное повышение. Есть люди, которые болеют воспалением легких без температуры", – рассказала специалист.

По данным Университета Джонса Хопкинса, с начала пандемии, объявленной ВОЗ в марте, коронавирус нового типа выявили у более 38,9 миллиона жителей планеты, почти 1,1 миллиона скончались от осложнений, вызванных инфекцией, а 26,9 миллиона выздоровели.

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