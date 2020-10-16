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Люди в масках гуляют перед Лувром, Франция

Комендантский час: Франция считает затраты на меры эпидбезопасности

© AFP 2020 / LUDOVIC MARIN
Общество
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Тема:
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Sputnik Молдова
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Во Франции вводят комендантский час, мера обусловлена распространением коронавируса нового типа. Власти страны подсчитывают затраты.

КИШИНЕВ, 16 окт — Sputnik. Комендантский час вступает во Франции в силу, начиная с субботы. Мера обойдется стране в миллиард евро, цитирует РИА Новости министра экономики Брюно Ле Мэра.

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О том, что в ряде городов Франции, входящих в парижский регион, будет введен комендантский час, президент Эммануэль Макрон объявил 14 октября. На фоне второй волны эпидемии коронавируса мера принята для Лилля, Гренобля, Лиона, Марселя, Руана, Сент-Этьена, Монпелье, Тулузы (все они входят в "зону максимальной опасности" по COVID-19). Комендантский час в этих населенных пунктах вводится с 21.00 (22.00 по московскому времени) до 06.00 (07.00 по Москве). В этот период гражданам запрещено выходить из дома, за нарушение запрета предусмотрен штраф.

Режим комендантского часа вступит в силу в субботу и продлится как минимум четыре недели. Власти Франции не исключают, что меры могут быть продлены до конца ноября.

Один из французских телеканалов задал вопрос Брюно Ле Мэру: во сколько обойдется бюджету страны внедрение этой жесткой меры. "Один миллиард - на длительность действия комендантского часа. Это очень значимая сумма", - сказал Ле Мэр. Министр для сравнения привел и другие цифры.

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"Если бы мы пошли по пути локальной самоизоляции в зонах, где вирус активно циркулирует, издержки составили бы 5 миллиардов евро. Если бы у нас снова была глобальная самоизоляция, издержки составили бы - в зависимости от реакции экономического мира - от 15 до 20 миллиардов евро в месяц", - отметил глава Минэкономки Франции.

Он выступил за применение "сильных, быстрых, ограниченных мер", а не "ситуацию глобальной самоизоляции, которая была бы невыносима психологически, социально и для государственного бюджета".

По данным Университета Джонса Хопкинса, во Франции в последнее время ежедневно выявляется порядка 20 тысяч инфицированных коронавирусом нового типа.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (2120)

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