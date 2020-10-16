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Лечение от COVID-19.

Доказано: эти препараты неэффективны против COVID-19 - ВОЗ опубликовала список

© Sputnik
Общество
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (2122)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20201016/32053558/preparaty-okazavshiesya-neeffektivnymi-v-lechenii-covid-19-who-opublikovala-spisok.html

Обнародованы результаты полугодового исследования терапевтических лекарств и их сочетаний для борьбы с коронавирусом.

КИШИНЕВ, 16 окт – Sputnik. Перечень этих препаратов огласил официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Тарик Язаревич.

​"Предварительные результаты тестирования терапевтических лекарств, которые проводились ВОЗ, указывают, что ремдесивир, гидроксилхлорохин, лопинавир, ритонавир и интерферон оказали мало или совсем не оказали никакого эффекта на смертность или лечение в больницах пациентов с COVID-19", - сказал он.

В красной зоне госпиталя COVID-19.
© Sputnik / Георгий Зимарев
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В пятницу ВОЗ опубликовал результаты 6 месяцев исследования терапевтических лекарств и их сочетаний для борьбы с COVID-19. Эксперты отметили, что эти средства оказались неэффективными для снижения смертности среди пациентов, которые заразились вирусом.

Клинические испытания лекарств от ВИЧ и Эболы начались в конце марта. Рассматривалось их влияние на пациентов с вирусом в больницах в 30 странах мира. В начале июля с испытаний были сняты лопинавир, ритонавир и гидроксилхлорохин, так как оказались неэффективными, тесты продолжились с ремдесивиром.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (2122)

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