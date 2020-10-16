Доказано: эти препараты неэффективны против COVID-19 - ВОЗ опубликовала список

КИШИНЕВ, 16 окт – Sputnik. Перечень этих препаратов огласил официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Тарик Язаревич.
Interim results from the Solidarity Therapeutics Trial, coordinated by WHO, indicate that remdesivir, hydroxychloroquine, lopinavir/ritonavir & interferon regimens appeared to have little or no effect on mortality or reduction in hospital stays for #COVID19 patients. pic.twitter.com/eNoW6HL0y3— World Health Organization (WHO) (@WHO) October 16, 2020
"Предварительные результаты тестирования терапевтических лекарств, которые проводились ВОЗ, указывают, что ремдесивир, гидроксилхлорохин, лопинавир, ритонавир и интерферон оказали мало или совсем не оказали никакого эффекта на смертность или лечение в больницах пациентов с COVID-19", - сказал он.
Клинические испытания лекарств от ВИЧ и Эболы начались в конце марта. Рассматривалось их влияние на пациентов с вирусом в больницах в 30 странах мира. В начале июля с испытаний были сняты лопинавир, ритонавир и гидроксилхлорохин, так как оказались неэффективными, тесты продолжились с ремдесивиром.
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