Доказано: эти препараты неэффективны против COVID-19 - ВОЗ опубликовала список

Обнародованы результаты полугодового исследования терапевтических лекарств и их сочетаний для борьбы с коронавирусом.

КИШИНЕВ, 16 окт – Sputnik. Перечень этих препаратов огласил официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Тарик Язаревич.

Interim results from the Solidarity Therapeutics Trial, coordinated by WHO, indicate that remdesivir, hydroxychloroquine, lopinavir/ritonavir & interferon regimens appeared to have little or no effect on mortality or reduction in hospital stays for #COVID19 patients. pic.twitter.com/eNoW6HL0y3 — World Health Organization (WHO) (@WHO) October 16, 2020

​"Предварительные результаты тестирования терапевтических лекарств, которые проводились ВОЗ, указывают, что ремдесивир, гидроксилхлорохин, лопинавир, ритонавир и интерферон оказали мало или совсем не оказали никакого эффекта на смертность или лечение в больницах пациентов с COVID-19", - сказал он.

В пятницу ВОЗ опубликовал результаты 6 месяцев исследования терапевтических лекарств и их сочетаний для борьбы с COVID-19. Эксперты отметили, что эти средства оказались неэффективными для снижения смертности среди пациентов, которые заразились вирусом.

Клинические испытания лекарств от ВИЧ и Эболы начались в конце марта. Рассматривалось их влияние на пациентов с вирусом в больницах в 30 странах мира. В начале июля с испытаний были сняты лопинавир, ритонавир и гидроксилхлорохин, так как оказались неэффективными, тесты продолжились с ремдесивиром.

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