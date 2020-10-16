В Румынии продлен до середины ноября запрет на въезд в страну иностранцев

Под ограничительную меру подпадают в том числе и граждане Республики Молдова, за некоторыми исключениями.

КИШИНЕВ, 16 окт — Sputnik. В Румынии продлен на 30 дней, начиная с 15 октября, режим тревоги в связи с эпидемической обстановкой. Об этом сообщило посольство РМ в Бухаресте со ссылкой на постановление правительства Румынии.

Таким образом, продолжает действовать запрет на въезд иностранцев на территорию соседнего государства, включая граждан Республики Молдова.

Вместе с тем румынские власти сделали исключения для ряда категорий. Въезд разрешен членам семей румынских граждан и граждан стран ЕС, проживающих в Румынии. Запрет не распространяется также на лиц, имеющих долгосрочную визу, вид на жительство или иной эквивалентный документ, выданный властями других государств, в соответствии с законодательством ЕС.

Впускают в Румынию и лиц, путешествующих по службе, в том числе медицинский персонал и транспортных перевозчиков, а также прибывающих с целью учебы.

Под исключение попали и транзитные пассажиры, "приграничные" и сезонные сельскохозяйственные рабочие, члены международных спортивных делегаций.

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