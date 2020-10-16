21:12 16 Октября 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.89
  • USD16.98
  • RUB0.22
  • RON4.08
  • UAH0.60
Поиск
Противоэпидемические меры в Румынии.

В Румынии продлен до середины ноября запрет на въезд в страну иностранцев

© AP Photo / Vadim Ghirda
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (2123)
12 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e4/0a/02/31890232.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20201016/32057485/v-rumynii-prodlen-na-30-dnej-zapret-na-vezd-v-stranu-inostrancev.html

Под ограничительную меру подпадают в том числе и граждане Республики Молдова, за некоторыми исключениями.

КИШИНЕВ, 16 окт — Sputnik. В Румынии продлен на 30 дней, начиная с 15 октября, режим тревоги в связи с эпидемической обстановкой. Об этом сообщило посольство РМ в Бухаресте со ссылкой на постановление правительства Румынии.

Таким образом, продолжает действовать запрет на въезд иностранцев на территорию соседнего государства, включая граждан Республики Молдова. 

Румынская таможня
© AFP 2020 / DANIEL MIHAILESCU
С 7 октября в Румынию можно въезжать и не уходить на 14-дневный карантин
Вместе с тем румынские власти сделали исключения для ряда категорий. Въезд разрешен членам семей румынских граждан и граждан стран ЕС, проживающих в Румынии. Запрет не распространяется также на лиц, имеющих долгосрочную визу, вид на жительство или иной эквивалентный документ, выданный властями других государств, в соответствии с законодательством ЕС.

Впускают в Румынию и лиц, путешествующих по службе, в том числе медицинский персонал и транспортных перевозчиков, а также прибывающих с целью учебы.

Под исключение попали и транзитные пассажиры, "приграничные" и сезонные сельскохозяйственные рабочие, члены международных спортивных делегаций.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (2123)

По теме

Румыния снова продлила запрет на въезд для иностранцев
Air Moldova сообщила о новых правилах полетов в Италию
Теги:
Румыния, коронавирус


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
День города-2020.
Фото - Пандемии вопреки: в столице Молдовы отметили День города
Снега не будет: Кишинев получил необычный подарок от Москвы.
Снега не будет: Кишинев получил необычный подарок от Москвы
Кищинев 1812-1917 часть 2
Видео: прогулка по "ожившему" старому Кишиневу

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться