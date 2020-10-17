Фото, видео - Горячие парни: в Австралии вышел новый календарь с пожарными

КИШИНЕВ, 17 окт — Sputnik. Пожарные Австралии решили воспользоваться некоторым затишьем в своей непростой работе и выпустили новые календари, для которых снялись топлес. За основу взяли шесть тем - для шести выпусков.
Один из них посявщен домашним животным. Мускулистые парни со щеночками на руках - это несомненный успех.
Другой темой, которую спасатели сочли важным освятить, касается австралийской природы, пострадавшей от огня. Нынешний год стал для Австралии тяжелым не только из-за пандемии. Многие месяцы здесь бушевали природные пожары, пострадало огромное количество лесных обитателей. Средства от продажи календарей решено направить на поддержку фонда защиты диких животных.
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@currumbinwildlifehospital - Virtual Benefit Under the Stars! 🐨🌟🌝 Tune in from anywhere across the globe! Saturday 9th May 2020 6-7.30pm AEST www.currumbinsanctuary.com.au/hospital/Virtual-Benefit-2020 #wildlife #raisingfunds #animalhospital #koalabears #koala #kangaroo #dingo #echidna #platypus #firefighters #isolation #iso #covid_19 #virtual #celebration #online #stars #joinus #australianfirefighterscalendar #bomberos #pompier #pompiere #brandweer #feuerwehr #animalrehab @cityofgoldcoast
Огнеборцам, рисковавшим жизнями при тушении пожаров, посвящена особая серия - "Герой".
"В связи с локдауном из-за коронавируса мы получили небольшую передышку и смогли провести фотосессию для календаря на 2021 год. Надеемся, она вызовет у вас улыбку!" - написали эти мужественные парни на странице проекта в соцсети.
Календари с пожарными топлес выходят в Австралии с 1993 года, и уже успели завоевать популярность во всем мире. Средства от продажи идут на благотворительность, и за 28 лет своего существования проекту удалось собрать порядка 3,2 миллиона долларов.
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