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Снимок из австралийского календаря пожарных на 2021 год.

Фото, видео - Горячие парни: в Австралии вышел новый календарь с пожарными

© Photo : Australian Firefighters Calendar : Mick & Jack
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20201017/32041144/goryachie-parni-v-australia-vyshel-novyy-kalendar-s-pozharnymi.html

Календари с фотографиями атлетичных австралийских огнеборцев не теряют популярности. На этот раз тема нескольких выпусков посвящена защите животных - домашних и диких.

КИШИНЕВ, 17 окт — Sputnik. Пожарные Австралии решили воспользоваться некоторым затишьем в своей непростой работе и выпустили новые календари, для которых снялись топлес. За основу взяли шесть тем - для шести выпусков.

Один из них посявщен домашним животным. Мускулистые парни со щеночками на руках - это несомненный успех.

Другой темой, которую спасатели сочли важным освятить, касается австралийской природы, пострадавшей от огня. Нынешний год стал для Австралии тяжелым не только из-за пандемии. Многие месяцы здесь бушевали природные пожары, пострадало огромное количество лесных обитателей. Средства от продажи календарей решено направить на поддержку фонда защиты диких животных.

Огнеборцам, рисковавшим жизнями при тушении пожаров, посвящена особая серия - "Герой". 

"В связи с локдауном из-за коронавируса мы получили небольшую передышку и смогли провести фотосессию для календаря на 2021 год. Надеемся, она вызовет у вас улыбку!" - написали эти мужественные парни на странице проекта в соцсети.

Календари с пожарными топлес выходят в Австралии с 1993 года, и уже успели завоевать популярность во всем мире. Средства от продажи идут на благотворительность, и за 28 лет своего существования проекту удалось собрать порядка 3,2 миллиона долларов.

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