Назван "самый заразный" предмет в офисе

На поверхности офисной техники могут находиться различные бактерии, инфекции, в том числе и коронавирус. Инфекционист назвала самый опасный для заражения предмет.

КИШИНЕВ, 17 окт - Sputnik. Самым "опасным" предметом в офисе следует считать компьютерную клавиатуру, ведь на кнопках могут находиться бактерии, кишечные инфекции, не исключено, что и коронавирус, рассказала РИА Новости главный внештатный инфекционист Минздрава Подмосковья Ирина Шилкина.

"Компьютерная клавиатура – это самый заразный предмет, особенно в офисе. Из-за того, что ее трудно обрабатывать, мало кто этим занимается. В результате на кнопках скапливаются болезнетворные бактерии, вирусы, зараза, среди которых может быть и коронавирус", - сказала Шилкина.

По словам инфекциониста, до того, как вы приступите к работе, следует тщательно вымыть руки. Так же, как и после завершения работы, ведь есть вероятность, что бактерии, циркулирующие в воздухе, осядут на поверхности кнопок.

При этом руки надо мыть правильно: это должны быть не простые поглаживания, а круговые и растирающие движения, при этом вся процедура мытья должна занять не менее 1,5 минуты.

Стремясь ограничить распространение коронавирусной инфекции среди офисных работников, Роспотребнадзор выпустил специальный ролик, разъясняющий правила поведения, которые нужно соблюдать, приходя на работу.

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