Возраст как преимущество: советы стилиста по омоложению лица

Известный американский стилист и визажист раскрыл секрет молодости знаменитостей, которые преодолели возрастную планку в 40 лет.

КИШИНЕВ, 17 окт — Sputnik. Cекретами, как женщинам старше 40 лет выглядеть моложе, поделился с журналистами британского издания Daily Mail американский стилист и визажист Рику Кампу, пишет РИА Новости.

Он известен своей работой с голливудскими звездами: Гвинет Пэлтроу, Мэг Райан, а также супермоделью Синди Кроуфорд. Специалист говорит, что в возрасте старше 40 женщины замечают: кожа лица теряет эластичность, начинает проявляться гиперпигментация.

Кампу советует изменить сам подход к макияжу. Чтобы лицо выглядело моложе, мастер предлагает подкручивать ресницы при помощи щипцов и только потом красить их тушью, а также использовать коричневые оттенки теней.

Кроме того, Рику Кампу рекомендует попрощаться с блестками в тенях, блеском для губ и матовыми помадами. А вот о бальзаме для губ забывать не стоит. Румяна лучше использовать кремовых оттенков, так кожа будет выглядеть подтянутой и естественной. Яркие брови входят в перечень табу. Для женщин старше 40 лет, по словам визажиста, особенно важен массаж лица: он усиливает кровообращение и приток кислорода к лицевым мышцам, делая лицо подтянутым.

Специалист говорит: чтобы выглядеть молодо, важно обращать внимание на свой рацион. В нем обязательно должны присутствовать витамины A, C, B5, D, E и К: они содержатся в яйцах, овощах, говядине, молочных продуктах, рыбе, авокадо, лимонах и орехах. Среди прочих важных рекомендаций Рику Кампу - избегать солнца с 10 утра до четырех часов дня и ежедневно использовать солнцезащитный крем. Так можно избежать появления морщин.

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