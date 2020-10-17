Мадонна и Рианна попали в ТОП-100 самых богатых предпринимательниц США

Мадонна и Рианна вошли в ежегодный рейтинг ста самых богатых женщин-предпринимательниц в США. Они не единственные представительницы шоу-бизнеса в рейтинге.

КИШИНЕВ, 17 окт - Sputnik. Ежегодно американский Forbes составляет список самых богатых self-made предпринимательниц, ведь в последнее время все чаще именно женщины занимают ключевые места в управлении бизнесом.

В составленном в этом году списке певица Рианна заняла 33-е место. Ее заработок за год составил 600 миллионов долларов, причем составлен он не только за счет музыки, но также за счет продаж косметики и белья собственных марок Рианны. Также оказал свое влияние и благотворительный фонд, который основала певица: ему удалось собрать 22,5 миллиона долларов на борьбу с COVID-19.

Мадонна оказалась на 40-м месте, ее доход оценивается в 550 миллионов. Также в топ-100 попали Селин Дион на 51 строчке (455 миллионов), Бейонсе на 55 (420 миллионов), Барбара Стрейзанд — на 56 (400 миллионов).

Но список включает в себя не только звезд шоу-бизнеса. Большинство рейтинга составили представительницы самых разных бизнес-сфер, от производства сноубордов до создания ракет. Первое место уже третий год подряд занимает Диана Хендрикс, соосновательница компании ABC Supply, занимающейся изготовлением и продажей кровельных материалов.

Есть в рейтинге и новички, попавшие в список "благодаря" пандемии коронавируса. Речь идет о финансовом директоре Zoom Video Communications Келли Штекельберг, которая вошла в рейтинг после того, как в 2020 году акции возглавляемой ею компании выросли в пять раз.

Самой молодой в списке оказалась модель Кайли Дженнер (23 года), а самой возрастной — Элис Шварц (94 года), она занимается биотехнологиями.

Примечательно также то, что большинство женщин, вошедших в список (45 из 100), живут в Калифорнии.

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