Нутрициолог: сколько хлеба можно есть и как его выбирать

КИШИНЕВ, 17 окт – Sputnik. Диетологи не рекомендуют чрезмерное употребление хлеба, отмечая, что полезно ограничиться максимум четырьмя ломтиками в день. Специалисты также советуют выбирать цельнозерновой хлеб, который гораздо полезнее для здоровья, чем изделия из белой муки.
"Цельнозерновой хлеб содержит большое количество клетчатки и питательных веществ и дает ощущение сытости. Он имеет плотную консистенцию, содержит много пшеницы и семян, что делает его очень питательным. У него низкий гликемический индекс", - рассказала в комментарии Sputnik Молдова нутрициолог Ольга Кара.
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Она отметила, что покупатели должны внимательно читать все ингредиенты на этикетке, так как производители часто используют различные искусственные красители, особенно если речь идет о черном хлебе.
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