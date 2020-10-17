Нутрициолог: сколько хлеба можно есть и как его выбирать

Он всему голова: специалист рассказала о пользе цельнозернового хлеба, а также - на что обратить внимание, выбирая выпечку.

КИШИНЕВ, 17 окт – Sputnik. Диетологи не рекомендуют чрезмерное употребление хлеба, отмечая, что полезно ограничиться максимум четырьмя ломтиками в день. Специалисты также советуют выбирать цельнозерновой хлеб, который гораздо полезнее для здоровья, чем изделия из белой муки.

"Цельнозерновой хлеб содержит большое количество клетчатки и питательных веществ и дает ощущение сытости. Он имеет плотную консистенцию, содержит много пшеницы и семян, что делает его очень питательным. У него низкий гликемический индекс", - рассказала в комментарии Sputnik Молдова нутрициолог Ольга Кара.

По ее словам, диеты, богатые цельнозерновыми, также играют важную роль в предотвращении онкологии, диабета второго типа, сердечно-сосудистых заболеваний и ожирения. "Употребление этих злаков также предотвращает или лечит запоры и проблемы с пищеварением", - добавила специалист.

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Она отметила, что покупатели должны внимательно читать все ингредиенты на этикетке, так как производители часто используют различные искусственные красители, особенно если речь идет о черном хлебе.

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