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Шахматы из шоколада.

Лакомство от гипертонии: назван продукт, снижающий давление

© Sputnik / Ekaterina Chesnokova
Общество
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Тема:
Красивая и здоровая жизнь (19)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20201017/32068304/lakomstvo-ot-gipertonii-nazvan-produkt-snizhayuschiy-davlenie.html

Хорошие новости для сладкоежек: врачи говорят, что одно из известных и любимых кондитерских изделий может серьезно помочь сердцу и сосудам.

КИШИНЕВ, 17 окт — Sputnik. Улучшить работу сердца и мозга помогает употребление горького шоколада - пишет РИА Новости со ссылкой на Insider. 

Шоколад.
© Sputnik / Alexander Alpatkin
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Антиоксидантными и противовоспалительными свойствами обладают флавоноиды, которые содержатся в этом кондитерском чуде. Они же помогают снизить кровяное давление.

Таким образом, шоколад способен повысить уровень "хорошего" холестерина и понизить - "плохого", а также в некоторой степени повлиять на снижение рисков возникновения тромбов и инсультов.

Кроме того, есть мнение, что употребление шоколада помогает увеличить приток крови к мозгу и повысить его насыщение кислородом. Небольшая плитка темного шоколада каждый день может благотворно сказаться на умственной деятельности.

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Тема:
Красивая и здоровая жизнь (19)

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