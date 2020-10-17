Лакомство от гипертонии: назван продукт, снижающий давление

Хорошие новости для сладкоежек: врачи говорят, что одно из известных и любимых кондитерских изделий может серьезно помочь сердцу и сосудам.

КИШИНЕВ, 17 окт — Sputnik. Улучшить работу сердца и мозга помогает употребление горького шоколада - пишет РИА Новости со ссылкой на Insider.

Антиоксидантными и противовоспалительными свойствами обладают флавоноиды, которые содержатся в этом кондитерском чуде. Они же помогают снизить кровяное давление.

Таким образом, шоколад способен повысить уровень "хорошего" холестерина и понизить - "плохого", а также в некоторой степени повлиять на снижение рисков возникновения тромбов и инсультов.

Кроме того, есть мнение, что употребление шоколада помогает увеличить приток крови к мозгу и повысить его насыщение кислородом. Небольшая плитка темного шоколада каждый день может благотворно сказаться на умственной деятельности.

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