Лакомство от гипертонии: назван продукт, снижающий давление

Антиоксидантными и противовоспалительными свойствами обладают флавоноиды, которые содержатся в этом кондитерском чуде. Они же помогают снизить кровяное давление.
Таким образом, шоколад способен повысить уровень "хорошего" холестерина и понизить - "плохого", а также в некоторой степени повлиять на снижение рисков возникновения тромбов и инсультов.
Кроме того, есть мнение, что употребление шоколада помогает увеличить приток крови к мозгу и повысить его насыщение кислородом. Небольшая плитка темного шоколада каждый день может благотворно сказаться на умственной деятельности.
Российский фонд прямых инвестиций и индийская фармкомпания получили одобрение Генерального контролера лекарственных средств Индии для проведения второй-третьей фаз клинических исследований вакцины "Спутник V" в этой стране.