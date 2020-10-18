Врач-терапевт рассказала, как правильно измерять температуру

Существует большое количество устройств для измерения температуры: ртутные и инфракрасные термометры, электронные и даже одноразовые. Но какой из них даст максимально точный результат?

КИШИНЕВ, 18 окт - Sputnik. Каким градусником измерять, чтобы повысить точность, рассказала в интервью радио Sputnik врач-терапевт, автор книги "Как болел бы врач: маленькие хитрости большого здравоохранения" Ольга Кашубина.

Прежде всего врач рекомендует полностью отказаться от ртутных градусников и отдать предпочтение их безртутным аналогам. Выглядят они одинаково, тоже стеклянные, точность у них практически такая же.

"Я бы рекомендовала сразу исключить вариант покупки ртутного градусника. Никакая точность не оправдывает его опасности ", — объяснила Ольга Кашубина. © Sputnik / Sergei Veniavskiy Нет насморку и температуре: ученые разработали универсальное лекарство

Но и недостаток у них обоих один - они очень медленно измеряют температуру. Чтобы узнать результат, придется несколько минут подождать.

В общественных местах, как правило, используют инфракрасные градусники, но у них всегда есть большая погрешность, так что в домашних условиях, когда можно потратить пару минут ради повышения точности, от таких градусников лучше отказаться.

"Когда нужно работать с большим количеством людей и есть буквально десять секунд, чтобы измерить температуру, другого варианта нет. У всех инфракрасных градусников есть погрешность, но считается, что это позволит исключить случаи, когда температура уже откровенно высокая. Например, температуру в 40 градусов такой градусник не пропустит. Для домашнего измерения лучше использовать градусник, который показывает результат после долгого контакта", — считает врач-терапевт.

Таким образом, инфракрасные термометры, градусники в виде полосочек, которые можно ребенку наклеить на лоб, одноразовые пластиковые термометры с точками или в виде пустышек для маленьких детей — все это в конечном итоге очень неточно.

Поэтому, если вам нужна очень точная температура, то лучший выбор — электронный или безртутный стеклянный градусник, советует Ольга Кашубина.

Из всех современных вариантов лучшим считается электронный градусник, который измеряет температуру под мышкой, тот самый, который издает звуковой сигнал после измерения. При этом врач-терапевт обращает внимание, что доставать такой градусник сразу после того, как он "пропищит", не стоит.

"Не все пользователи знают, что после звукового сигнала не надо его сразу доставать, нужно подождать одну-две минуты. Об этом написано в большинстве инструкций, но почему-то так срабатывают рефлексы — раз пропищал, пора сразу смотреть. Лучше подождать пару минут после звукового сигнала и убедиться, что это точная температура", — заявила Кашубина.

Также важно, где именно вы измеряете температуру. Мы уже привыкли измерять ее под мышкой — это не очень точное место. Человек может сместить градусник, если будет двигать рукой, не всегда понятно, на какую глубину помещен градусник, а из-за этих огрехов результат измерений может оказаться ниже, чем есть на самом деле. Если есть возможность, надо себя переучивать измерять температуру во рту, но необходимо помнить, что температура там всегда выше.

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