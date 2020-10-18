В Японии создали торговые автоматы с ножным управлением

Сделано это для того, чтобы ликвидировать риск заражения коронавирусом через панель управления. В новом аппарате можно приобрести товары, не прикасаясь к нему руками.

КИШИНЕВ, 18 окт — Sputnik. Японский производитель вендинговых автоматов с напитками DyDo представил машину, для совершения покупок в которой потребителю не нужно использовать руки — выбрать и оплатить товар теперь можно ногой, пишет sostav.ru.

Как сообщается, подтолкнуло компанию к созданию такого автомата существенное снижение уровня продаж через автоматы. В условиях пандемии люди просто отказывались ими пользоваться, боясь заразиться при контакте с панелью управления.

Новый автомат управляется не кнопками, а педалями, расположенными в нижней части аппарата. Покупателю больше не нужно дотрагиваться до него руками — выбрать и забрать понравившейся напиток, используя педаль для открытия отсека выдачи, все это теперь можно сделать с помощью ног.

Производитель рассчитывает, что новая модель аппарата станет прорывом в условиях карантинных ограничений. Однако пока не все покупатели оценили новинку — некоторым система заказа показалась слишком сложной, теперь у автомата нужно провести больше времени, заказывая что-либо.

Другие же не исключили актов вандализма, да и случаи случайной поломки исключать не стоит.

Также многие предложили свои варианты бесконтактной покупки — например, с помощью голосового управления или мобильного приложения.

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