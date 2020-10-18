Болит голова: это вы что-то съели

КИШИНЕВ, 16 окт – Sputnik. Людям, страдающим головной болью, лучше избегать употребления некоторых видов сыров, цитрусовых и ряда других продуктов и напитков, пишет испанское издание La Vanguardia.
Испанские диетологи Сандра Бакера и Альваро Санчес перечислили некоторые факторы, которые могут стать причиной головной боли. С тяжелой болью нужно, конечно же, прежде всего обратиться к врачу, но если все не так серьезно, причину возникновения боли можно обнаружить и в повседневном питании.
"Когда периодически возникают головные боли, важно найти причину и обратиться к врачу. <…> Кроме того, нужно внести изменения как в диету, так и в привычки, что в случае головной боли легкой или средней интенсивности, как правило, позволяет улучшить общее состояние", — пояснила Бакера.
Один из продуктов, от которых нужно отказаться, – это голубые сыры. В них содержится большое количество гистамина — производного аминокислоты гистидин, вещества, обладающего сосудорасширяющим эффектом.
Употребление кофе также может вызвать головную боль. По наблюдениям диетологов, три или более порции кофеиносодержащих напитков в день могут вызывать головную боль у пациентов с эпизодической мигренью. Парадоксально, но сокращение употребления кофеина также может стать причиной болей.
"Часто головные боли возникают из-за уменьшения ежедневного количества кофеина. Однако всегда нужно выяснять, связана ли головная боль из-за сокращения количества кофеина с другими причинами, которые можно просто не заметить", — подчеркнул диетолог Альваро Санчес
Также следует ограничить употребление авокадо, даже несмотря на то, что этот продукт богат полезными для сердца жирными кислотами. Причина – также высокое содержания гистамина в продукте.
Большое количество гистамина содержится и в красном вине. Если человек страдает головной болью, от него следует полностью отказаться, хотя в целом противопоказаны любые алкогольные напитки.
Главное, по словам диетологов, людям, страдающим головной болью, нужно соблюдать режим питания и стараться есть каждые три часа. Так вы избежите падения уровня глюкозы в крови, которое тоже может вызвать головную боль. По этой же причине лучше отказаться от модных низкоуглеводных диет.
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