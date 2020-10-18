Болит голова: это вы что-то съели

Причиной головных болей могут стать самые разные факторы, от смены погоды до непереносимости некоторых продуктов питания. Диетологи указали, от какой еды следует отказаться при головной боли.

КИШИНЕВ, 16 окт – Sputnik. Людям, страдающим головной болью, лучше избегать употребления некоторых видов сыров, цитрусовых и ряда других продуктов и напитков, пишет испанское издание La Vanguardia.

Испанские диетологи Сандра Бакера и Альваро Санчес перечислили некоторые факторы, которые могут стать причиной головной боли. С тяжелой болью нужно, конечно же, прежде всего обратиться к врачу, но если все не так серьезно, причину возникновения боли можно обнаружить и в повседневном питании.

"Когда периодически возникают головные боли, важно найти причину и обратиться к врачу. <…> Кроме того, нужно внести изменения как в диету, так и в привычки, что в случае головной боли легкой или средней интенсивности, как правило, позволяет улучшить общее состояние", — пояснила Бакера.

Один из продуктов, от которых нужно отказаться, – это голубые сыры. В них содержится большое количество гистамина — производного аминокислоты гистидин, вещества, обладающего сосудорасширяющим эффектом.

По этой же причине следует ограничивать употребление цитрусовых, которые также богаты гистамином.

Употребление кофе также может вызвать головную боль. По наблюдениям диетологов, три или более порции кофеиносодержащих напитков в день могут вызывать головную боль у пациентов с эпизодической мигренью. Парадоксально, но сокращение употребления кофеина также может стать причиной болей.

"Часто головные боли возникают из-за уменьшения ежедневного количества кофеина. Однако всегда нужно выяснять, связана ли головная боль из-за сокращения количества кофеина с другими причинами, которые можно просто не заметить", — подчеркнул диетолог Альваро Санчес

Также следует ограничить употребление авокадо, даже несмотря на то, что этот продукт богат полезными для сердца жирными кислотами. Причина – также высокое содержания гистамина в продукте.

Большое количество гистамина содержится и в красном вине. Если человек страдает головной болью, от него следует полностью отказаться, хотя в целом противопоказаны любые алкогольные напитки.

Следующий нежелательный продукт – колбасные изделия. В них помимо гистамина много насыщенных жиров низкого качества, поэтому рекомендуется отказаться от употребления сырокопченой колбасы, а также других видов колбасных изделий и мясных продуктов глубокой переработки, добавила Сандра Бакера.

Главное, по словам диетологов, людям, страдающим головной болью, нужно соблюдать режим питания и стараться есть каждые три часа. Так вы избежите падения уровня глюкозы в крови, которое тоже может вызвать головную боль. По этой же причине лучше отказаться от модных низкоуглеводных диет.

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