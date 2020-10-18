08:18 18 Октября 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.89
  • USD16.98
  • RUB0.22
  • RON4.08
  • UAH0.60
Поиск
Схема возникновения геомагнитной бури на Земле.

Вторая декада октября – время затяжных магнитных бурь

© Photo : NASA
Общество
Получить короткую ссылку
62 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20201018/32067812/vtoraya-dekada-october-vremya-zatyazhnykh-magnitnykh-bur.html

Планету накроет пятидневная магнитная буря - такой прогноз сделали российские ученые и назвали конкретные сроки.

КИШИНЕВ, 18 окт — Sputnik. Ученые Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института Российской академии наук информируют о затяжных магнитных бурях, которые ожидаются во второй декаде октября.

© Photo : Roscosmos / Ivan Vagner
Закат солнца, снимок с борта Международной космической станции.

По опубликованному на сайте института прогнозу, 21 октября начнется магнитная буря класса G1. Она продлится до 24-го октября. Днем позже она перерастет в среднюю - класса G2.  Возбуждение  магнитосферы Земли сохранится еще на протяжении трех дней. В норму она придет только к концу месяца.

В классификации магнитных бурь существует пять уровней, от G1 до G5. Считается, что буря класса G1 может спровоцировать незначительные сбои в работе энергосистем, а также повлиять на пути миграции птиц и животных. Более сильные бури приводят к нарушениям связи и перебоям в работе систем навигации.

 

Магнитные бури – настоящее испытание для метеочувствительных людей. Они, как правило, ощущают в эти дни головные боли и перепады настроения. Специалисты рекомендуют в таком случае отказаться от физических нагрузок и заменить их прогулкой на свежем воздухе.   

Нынешняя осень выдалась богатой на магнитные возмущения. По данным Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца, в конце сентября жители Земли пережили сильнейший в этом году космический шторм, в пиковый момент он достиг уровня G2. Настолько сильная буря фиксировалась на нашей планете только в октябре 2019 года.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

"Волшебная таблетка": как избавиться от метеозависимости


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Курсантка Рязанского Гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии В.Ф.Маргелова на занятиях по конной подготовке.
Фото - Галоп, берет, автомат: конная подготовка девушек-курсантов десантного училища
Школьница делает коляски для собак инвалидов
Видео-Доброе дело: школьница мастерит коляски для собак-инвалидов
Кищинев 1812-1917 часть 2
Видео: прогулка по "ожившему" старому Кишиневу

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться