Вторая декада октября – время затяжных магнитных бурь

КИШИНЕВ, 18 окт — Sputnik. Ученые Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института Российской академии наук информируют о затяжных магнитных бурях, которые ожидаются во второй декаде октября.

© Photo : Roscosmos / Ivan Vagner Закат солнца, снимок с борта Международной космической станции.

По опубликованному на сайте института прогнозу, 21 октября начнется магнитная буря класса G1. Она продлится до 24-го октября. Днем позже она перерастет в среднюю - класса G2. Возбуждение магнитосферы Земли сохранится еще на протяжении трех дней. В норму она придет только к концу месяца.

В классификации магнитных бурь существует пять уровней, от G1 до G5. Считается, что буря класса G1 может спровоцировать незначительные сбои в работе энергосистем, а также повлиять на пути миграции птиц и животных. Более сильные бури приводят к нарушениям связи и перебоям в работе систем навигации.

Магнитные бури – настоящее испытание для метеочувствительных людей. Они, как правило, ощущают в эти дни головные боли и перепады настроения. Специалисты рекомендуют в таком случае отказаться от физических нагрузок и заменить их прогулкой на свежем воздухе.

Нынешняя осень выдалась богатой на магнитные возмущения. По данным Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца, в конце сентября жители Земли пережили сильнейший в этом году космический шторм, в пиковый момент он достиг уровня G2. Настолько сильная буря фиксировалась на нашей планете только в октябре 2019 года.

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