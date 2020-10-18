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Дезинфекция Киевского вокзала в Москве, архивное фото

COVID-19: ученые строят гипотезы, что будет с вирусом

© Sputnik / Anton Denisov
Общество
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (2129)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20201018/32070291/covid-19-uchenye-stroyat-gipotezy-chto-budet-s-virusom.html

Новые и более агрессивные формы коронавируса вполне могут появиться - об этом журналистам сообщил доктор биологических наук.

КИШИНЕВ, 18 окт — Sputnik. Вероятность того, что от животных придут новые и более агрессивные варианты SARS-CoV-2, высказал доктор биологических наук, профессор МГУ Алексей Аграновский в интервью Ura.ru, пишет РИА Новости.

Женщина с ребенок в защитных масках рядом с автомобилем скорой помощи на одной из улиц в Гонконге.
© Sputnik / Мигель Кандела
Названы самые опасные распространители коронавируса

В этом случае у коронавируса будет больше возможностей мутировать, отмечает специалист.

"Если откуда-то и ждать новых вариантов агрессивного вируса, то скорее из животных резервуаров. Откуда, собственно, и появился SARS-CoV-2. Там он менялся и оказался весьма приспособлен, чтобы заражать людей. В человеческой популяции это вряд ли произойдет", — рассказал он.

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Алексей Аграновский также уточнил, что для появления агрессивных мутаций вирусу нужно много носителей. По мнению доктора наук, чтобы развиться в более жесткую форму, COVID-19, скорее всего, не хватит числа зараженных. Серьезно помешать плохому развитию сценария может вакцина, добавил он.

"Он (коронавирус,  - прим. ред) не так быстро меняется, как вирус гриппа. Мы делаем все возможное и неплохо справляемся. Я надеюсь на новые вакцины, отечественные и зарубежные", — подытожил Алексей Аграновский.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что за девять месяцев COVID-19 мутировал очень мало и его "агрессивность" практически не изменилась.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (2129)

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