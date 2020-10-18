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Лаборатория, тематическое фото.

Найден живым: китайские эксперты выявили COVID-19 на упаковке охлажденной рыбы

© CC0 / Pixabay / DarkoStojanovic
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20201018/32071439/nayden-zhivym-kitayskie-eksperty-vyyavili-covid-19-na-upakovke-okhlazhdennoy-ryby.html

Китайские эксперты по контролю над заболеваниями впервые нашли живой вирус COVID-19 на упаковке охлажденных продуктов питания.

КИШИНЕВ, 18 окт — Sputnik. Живой вирус COVID-19 на упаковке замороженных морепродуктов впервые в мире обнаружили эксперты Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний, передает РИА Новости

Его специалисты извлекли из положительной пробы, взятой с внешней упаковки импортированной замороженный трески. Анализ проводили в рамках расследования причин вспышки коронавируса в Циндао.

"Это первый в мире случай извлечения живого вируса из положительной пробы, взятой с упаковки замороженной продукции, кроме того, это подтвердило, что контакт с живым вирусом на упаковке может привести к заражению", - отмечается в заявлении на сайте центра.
Мясоперерабатывающее предприятие
© Sputnik / Евгения Новоженина
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Таким образом, разъяснили  в структуре, впервые вне лаборатории было доказано, что при особых условиях транспортировки замороженной продукции вирус SARS-CoV-2 может длительное время выживать на упаковке.

Контакт без защиты с поверхностью продукции, на которой есть живой вирус, при определенных условиях может привести к заражению. В группу риска входят работники, контактирующие с замороженной продукцией.

В центре по контролю и профилактике заболеваний проинформировали, что ранее китайским специалистам ни разу не удавалось извлечь живой вирус из положительных проб, взятых с упаковок замороженной продукции.

Смартфон. Иллюстративное фото.
© Sputnik / Валерий Мельников
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"Имеющиеся на данный момент исследования говорят о том, что COVID-19 не является вирусом, который передается через пищу, случаев заражения через потребление пищи нет. По состоянию на сегодняшний день также и не обнаружено случаев заражения через контакт с замороженной морепродукцией, на которой был обнаружен вирус" - отметили в центре, подчеркнув, что основными путями передачи по прежнему остаются воздушно-капельный и тесный контакт.

Власти города Циндао в восточной провинции Шаньдун в течение пяти дней тестировали все население на коронавирус, так как ранее в городе выявили небольшую кластерную вспышку COVID-19. Новых случаев заражения не выявлено.

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Коронавирус нового типа распространяется по миру (2130)

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