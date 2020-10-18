Бэсеску: Румыния должна попросить у России вакцину от COVID-19

Экс-президент Румынии прокомментировал ситуацию с коронавирусом нового типа в стране, а также то, какие меры должно предпринять государство.

БУХАРЕСТ, 18 окт – Sputnik. Бывший президент Румынии Траян Бэсеску заявил, что Бухарест в срочном порядке должен обратиться к Москве, чтобы получить информацию об эффективности российской вакцины от коронавируса нового типа, и импорте препарата в случае положительных выводов.

"...связаться с правительством РФ для получения информации об эффективности вакцины, произведенной в России и, в случае положительных выводов импорт препарата из России, если есть доступные объемы, до поставки вакцины, заказанной Европейской комиссией", - написал Бэсеску на своей странице в Facebook, где перечислил также меры, которые румынский кабмин должен предпринять, чтобы "спасти жизни".

По его мнению, "эффект трусости и приоритет политическим интересам в ущерб человеческому здоровью и жизни состоит в том, что наступил драматический момент, когда врачей начинают заставлять решать, кто живет, а кто умрет, у кого есть место в интенсивной терапии, а у кого нет".

"Этого момента следует избегать, невзирая на политические издержки", - добавил политик.

По итогам 17 октября в Румынии подтверждено 180 388 случаев заражения COVID-19. Вылечились 130 894 человек. От осложнений, вызванных коронавирусом нового типа, скончались 5 872 человека.

Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Она получила название "Спутник V". Вакцинация предполагает введение двух компонентов препарата с промежутком в три недели.

Пострегистрационные клинические исследования вещества начались в Москве 7 сентября, а 9 сентября врачи сделали прививки первым участникам. Всего в исследовании примут участие 40 тысяч добровольцев, 10 тысяч из них получат плацебо, это необходимо для проверки эффективности вакцины.

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев сообщал, что заявки на приобретение миллиарда доз вакцины получены более чем из 20 государств. По его словам, имеющиеся в стране мощности позволяют произвести 500 миллионов доз в год.

А 14 октября прошла регистрацию вторая российская вакцина от коронавируса.

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