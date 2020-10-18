Мама помогла с диетой: как женщина в 53 года сбросила более 60 килограммов

КИШИНЕВ, 18 окт — Sputnik. За три года похудеть на 68 килограммов удалось жительнице Великобритании Джули Бэкхауз, пишет РИА Новости.

Она воспользовалась диетой, которая в 1985 году помогла ее матери. На момент начала эксперимента Джули весила 158 килограммов.

Диета предусматривает, что за день нужно съедать не более 230 граммов белка, три порции углеводов, две чайные ложки жира и две порции фруктов. Овощи можно употреблять в неограниченном количестве. Кроме того, поощряются физические нагрузки: бег и ходьба.

Каждые три месяца Джули Бэкхауз теряла примерно шесть килограммов, и к 53 годам похудела на 68 килограммов.

Диетологи предостерегают тех, кто решился соблюдать ту или иную диету, от типичных ошибок. Так, не рекомендуется пропускать приемы пищи, ограничивать себя в углеводах и тренироваться больше часа ежедневно.

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