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Мама помогла с диетой: как женщина в 53 года сбросила более 60 килограммов

© Photo : Pixabay / Zuzyusa
Общество
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Тема:
Красивая и здоровая жизнь (21)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20201018/32073201/mama-pomogla-dietoy-kak-zhenschina-v-53-goda-sbrosila-bolee-60-kg.html

Разработка диетологов, датированная 1985 годом, помогла пожилой британке сбросить несколько десятков кило.

КИШИНЕВ, 18 окт — Sputnik. За три года похудеть на 68 килограммов удалось жительнице Великобритании Джули Бэкхауз, пишет РИА Новости.

Она воспользовалась диетой, которая в 1985 году помогла ее матери. На момент начала эксперимента Джули весила 158 килограммов.

Овощи
© Sputnik / Евгений Биятов
Названы три продукта, которые помогают похудеть

Диета предусматривает, что за день нужно съедать не более 230 граммов белка, три порции углеводов, две чайные ложки жира и две порции фруктов. Овощи можно употреблять в неограниченном количестве. Кроме того, поощряются физические нагрузки: бег и ходьба.

Каждые три месяца Джули Бэкхауз теряла примерно шесть килограммов, и к 53 годам похудела на 68 килограммов.

Диетологи предостерегают тех, кто решился соблюдать ту или иную диету, от типичных ошибок. Так, не рекомендуется пропускать приемы пищи, ограничивать себя в углеводах и тренироваться больше часа ежедневно. 

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Тема:
Красивая и здоровая жизнь (21)

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