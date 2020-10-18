Странные симптомы: на что жалуются переболевшие коронавирусом

Перенесшие COVID-19 россияне стали сообщать в социальных сетях о странных осложнениях после инфекции.

КИШИНЕВ, 18 окт — Sputnik. О странных осложнениях после коронавируса рассказали переболевшие им россияне. На записи, опубликованные в закрытой группе в фейсбуке, обратили внимание журналисты портала 66.ru.

Выяснилось, что перенесшие коронавирусную инфекцию жалуются на выпадение волос, повышение уровня сахара в крови, проблемы с желудком и обонянием. У многих появились повышенная тревожность, головокружение, панические атаки, ухудшилась память.

"Просто вот всю внутри колотит. Внешне это не очень видно. А внутри жутко прямо всю. Я не понимаю, что это. Потом проходит. Потом снова", — цитирует издание одну из участниц сообщества.

Некоторые женщины жалуются на периодическое онемение ног ниже колен. Такое состояние длится по нескольку месяцев. Одна из пользовательниц пожаловалась на потерю аппетита, дисбактериоз и спазмы в желудке.

Появляются у перенесших COVID-19 и симптомы диабета - сухость во рту, сильная жажда, потливость. При этом уровень сахара держится на уровне нормы — 5,5.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире коронавирусной инфекцией заразились 39,7 миллиона человек.

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