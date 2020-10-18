Новый формат: Путин будет участвовать в заседании клуба "Валдай" дистанционно

Президент России Владимир Путин сообщил, что примет участие в заседании дискуссионного клуба "Валдай" по видеосвязи.

КИШИНЕВ, 18 окт — Sputnik. Президент России Владимир Путин примет участие в заседании дискуссионного клуба "Валдай" по видеосвязи. Об этом РИА Новости сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Итоговое пленарное заседание клуба запланировано на 22 октября.

Международный дискуссионный клуб "Валдай" был создан 16 лет назад и получил свое название в связи с местом проведения первой конференции - в Великом Новгороде, недалеко от озера Валдай. В заседаниях клуба принимает участие президент РФ.

Как отмечают организаторы, интеллектуальный потенциал клуба высоко оценивается в России и за рубежом. До настоящего времени в его работе приняли участие более 1000 представителей международного научного сообщества из 71 страны мира.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova