19:11 18 Октября 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.89
  • USD16.98
  • RUB0.22
  • RON4.08
  • UAH0.60
Поиск
Путин выступает на пленарной сессии XVI заседания Международного дискуссионного клуба Валдай.

Новый формат: Путин будет участвовать в заседании клуба "Валдай" дистанционно

© Sputnik / Михаил Климентьев
Общество
Получить короткую ссылку
13 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20201018/32073833/novyy-format-zasedanie-kluba-valday-proydet-distantsionno.html

Президент России Владимир Путин сообщил, что примет участие в заседании дискуссионного клуба "Валдай" по видеосвязи.

КИШИНЕВ, 18 окт — Sputnik. Президент России Владимир Путин примет участие в заседании дискуссионного клуба "Валдай" по видеосвязи. Об этом РИА Новости сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Итоговое пленарное заседание клуба запланировано на 22 октября.

Валдай меняет ориентиры: центр мирового развития смещается с Запада на Восток
© Sputnik
"Валдай" меняет ориентиры: центр мирового развития смещается с Запада на Восток

Международный дискуссионный клуб "Валдай" был создан 16 лет назад и получил свое название в связи с местом проведения первой конференции - в Великом Новгороде, недалеко от озера Валдай. В заседаниях клуба принимает участие президент РФ.

Как отмечают организаторы, интеллектуальный потенциал клуба высоко оценивается в России и за рубежом. До настоящего времени в его работе приняли участие более 1000 представителей международного научного сообщества из 71 страны мира. 

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Владимир Путин выступает на пленарном заседании клуба "Валдай"


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Курсантка Рязанского Гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии В.Ф.Маргелова на занятиях по конной подготовке.
Фото - Галоп, берет, автомат: конная подготовка девушек-курсантов десантного училища
Собор Казанчецоц в Шуши восстановят за несколько месяцев
Видео - Вернуть святыню: собор Казанчецоц совсем скоро восстановят
Кищинев 1812-1917 часть 2
Видео: прогулка по "ожившему" старому Кишиневу

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться