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Сотрудники правоохранительных органов и участники акции протеста в Минске

В столице Белоруссии прошла несанкционированная акция оппозиции

© Sputnik / Viktor Tolochko
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20201018/32074836/v-stolitse-belarus-proshla-nesanktsionirovannaya-aktsiya-oppozitsii.html

В Минске завершилась очередная несанкционированная акция оппозиции. Не обошлось без стычек митингующих и правоохранителей.

КИШИНЕВ, 19 окт — Sputnik. Многотысячный протестный марш, который проходил в воскресенье в Минске, завершился, передает РИА Новости.

К завершению несанкционированной акции число ее участников сократилось до нескольких сотен. Протестующие группами по несколько десятков человек направились в свои жилые микрорайоны.

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Снова заработало метро: ранее оно приостановило работу из-за шествия сторонников белорусской оппозиции. Восстановил работу мобильный интернет.  

Около 14.00 в воскресенье толпа протестующих двинулась в сторону Минской кольцевой дороги мимо крупных столичных заводов. Ранее оппозиция призвала персонал предприятий к началу забастовок. На одном из перекрестков толпа подошла вплотную к усиленному кордону бойцов ОМОН и внутренних войск. Один из демонстрантов был задержан, после чего протестующие развернулись и направились обратно к центру белорусской столицы.

Женский марш Подруга за подругу в Минске, архивное фото.
© Sputnik / Алексей Майшев
В белорусской столице прошел женский марш
В районе универмага "Беларусь" между протестующими и силовиками произошла стычка. В ГУВД РИА Новости сообщили, что правоохранители сделали предупредительные выстрелы резиновыми пулями в воздух после того, как протестующие начали бросать камни в их транспорт. После этого инцидента часть протестующих постепенно покинула шествие, остальные продолжили движение по проспекту Рокоссовского.

Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее крупные - в выходные дни.

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