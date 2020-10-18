В столице Белоруссии прошла несанкционированная акция оппозиции

В Минске завершилась очередная несанкционированная акция оппозиции. Не обошлось без стычек митингующих и правоохранителей.

КИШИНЕВ, 19 окт — Sputnik. Многотысячный протестный марш, который проходил в воскресенье в Минске, завершился, передает РИА Новости.

К завершению несанкционированной акции число ее участников сократилось до нескольких сотен. Протестующие группами по несколько десятков человек направились в свои жилые микрорайоны.

Снова заработало метро: ранее оно приостановило работу из-за шествия сторонников белорусской оппозиции. Восстановил работу мобильный интернет.

Около 14.00 в воскресенье толпа протестующих двинулась в сторону Минской кольцевой дороги мимо крупных столичных заводов. Ранее оппозиция призвала персонал предприятий к началу забастовок. На одном из перекрестков толпа подошла вплотную к усиленному кордону бойцов ОМОН и внутренних войск. Один из демонстрантов был задержан, после чего протестующие развернулись и направились обратно к центру белорусской столицы.

В районе универмага "Беларусь" между протестующими и силовиками произошла стычка. В ГУВД РИА Новости сообщили, что правоохранители сделали предупредительные выстрелы резиновыми пулями в воздух после того, как протестующие начали бросать камни в их транспорт. После этого инцидента часть протестующих постепенно покинула шествие, остальные продолжили движение по проспекту Рокоссовского.

Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее крупные - в выходные дни.

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