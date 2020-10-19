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Девушка за ноутбуком

Новая схема интернет-мошенничества раскрыта в России

© CC0 / Pixabay / Pexels
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20201019/32074590/v-russia-raskryta-novaya-skhema-moshennichestva-v-internet.html

В интернете очень популярны разного вида опросы, в том числе за денежное вознаграждение. Последние могут быть небезопасны, говорят эксперты.

КИШИНЕВ, 19 окт — Sputnik. Новую схему мошенничества в интернете с опросами за денежное вознаграждение раскрыли российские эксперты, сообщают "Известия" со ссылкой на представителей "Лаборатории Касперского".

Участникам викторин обещают ценный приз или крупную денежную сумму за ответы на вопросы от "крупной компании". Иногда мошенники ссылаются на знаменитостей, которые якобы рекламируют данного производителя, пишет издание.
Хакер, архивное фото.
© Sputnik / Вадим Анцупов
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Когда опрос позади, участнику сообщается: чтобы получить обещанные деньги, ему нужно перевести по указанным реквизитам несколько сотен рублей. Это, якобы, комиссионные или закрепительный платеж. Получив деньги, злоумышленники прекращают общение.

При такой схеме можно лишиться не только определенной суммы денег. Что гораздо хуже: преступники смогут получить данные о банковской карте. 

Как отмечают специалисты компании, с января по август во всемирной паутине действовали свыше 2,5 тысячи подобных сайтов.

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