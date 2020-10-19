Новая схема интернет-мошенничества раскрыта в России

В интернете очень популярны разного вида опросы, в том числе за денежное вознаграждение. Последние могут быть небезопасны, говорят эксперты.

КИШИНЕВ, 19 окт — Sputnik. Новую схему мошенничества в интернете с опросами за денежное вознаграждение раскрыли российские эксперты, сообщают "Известия" со ссылкой на представителей "Лаборатории Касперского".

Участникам викторин обещают ценный приз или крупную денежную сумму за ответы на вопросы от "крупной компании". Иногда мошенники ссылаются на знаменитостей, которые якобы рекламируют данного производителя, пишет издание. © Sputnik / Вадим Анцупов Мошенники в овечьей шкуре: какую опасность могут таить онлайн-сервисы

Когда опрос позади, участнику сообщается: чтобы получить обещанные деньги, ему нужно перевести по указанным реквизитам несколько сотен рублей. Это, якобы, комиссионные или закрепительный платеж. Получив деньги, злоумышленники прекращают общение.

При такой схеме можно лишиться не только определенной суммы денег. Что гораздо хуже: преступники смогут получить данные о банковской карте.

Как отмечают специалисты компании, с января по август во всемирной паутине действовали свыше 2,5 тысячи подобных сайтов.

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