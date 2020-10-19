Ученые назвали новый симптом заражения коронавирусом

КИШИНЕВ, 19 окт - Sputnik. По данным ученых, наряду с уже известными ранними симптомами, такими как кашель и потеря запаха и вкуса, о заражении могут свидетельствовать изменения слуха, пишет РИА Новости со ссылкой на Daily Express.
В связи с этим ученые призвали врачей обращать внимание на любые изменения слуха пациентов и принимать превентивные меры для их лечения при постановке диагноза COVID-19.
При этом исследователи признают, что тиннитус может сопровождать также и ряд других болезней. И говорить о нем как о симптоме заражения коронавирусом можно только при наличии и других, более распространенных признаков заболевания.
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