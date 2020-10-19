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Мужчина в маске. Иллюстративное фото.

Ученые назвали новый симптом заражения коронавирусом

© Sputnik / Maxime Blinov
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20201019/32076864/uchenye-nazvali-novyy-simptom-zarazheniya-koronavirusom.html

Ученые из Университетского колледжа Лондона и Королевского национального комитета выявили новый симптом коронавируса.

КИШИНЕВ, 19 окт - Sputnik. По данным ученых, наряду с уже известными ранними симптомами, такими как кашель и потеря запаха и вкуса, о заражении могут свидетельствовать изменения слуха, пишет РИА Новости со ссылкой на Daily Express.

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К такому выводу исследователи пришли после того, как изучили симптомы пациентов, у которых был выявлен COVID-19. Ряд из них на ранних стадиях заражения жаловались на тиннитус – звон или шум в ушах, при этом никаких объективных причин для его появления не было. Также были выявлены случаи, когда этот симптом не пропадал на поздних стадиях заражения и при тяжелой форме течения болезни приводил к полной потере слуха.

В связи с этим ученые призвали врачей обращать внимание на любые изменения слуха пациентов и принимать превентивные меры для их лечения при постановке диагноза COVID-19.

При этом исследователи признают, что тиннитус может сопровождать также и ряд других болезней. И говорить о нем как о симптоме заражения коронавирусом можно только при наличии и других, более распространенных признаков заболевания.

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