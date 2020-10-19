Ученые назвали новый симптом заражения коронавирусом

КИШИНЕВ, 19 окт - Sputnik. По данным ученых, наряду с уже известными ранними симптомами, такими как кашель и потеря запаха и вкуса, о заражении могут свидетельствовать изменения слуха, пишет РИА Новости со ссылкой на Daily Express.

К такому выводу исследователи пришли после того, как изучили симптомы пациентов, у которых был выявлен COVID-19. Ряд из них на ранних стадиях заражения жаловались на тиннитус – звон или шум в ушах, при этом никаких объективных причин для его появления не было. Также были выявлены случаи, когда этот симптом не пропадал на поздних стадиях заражения и при тяжелой форме течения болезни приводил к полной потере слуха.

В связи с этим ученые призвали врачей обращать внимание на любые изменения слуха пациентов и принимать превентивные меры для их лечения при постановке диагноза COVID-19.

При этом исследователи признают, что тиннитус может сопровождать также и ряд других болезней. И говорить о нем как о симптоме заражения коронавирусом можно только при наличии и других, более распространенных признаков заболевания.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova