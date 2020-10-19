Коронавариант: новая агрессивная разновидность вируса обнаружена в Норвегии

До сих пор с таким штаммом в стране не сталкивались, да и в международных базах данных он не обнаружен.

КИШИНЕВ, 19 окт — Sputnik. Новую разновидность коронавируса SARS-CoV-2 выявили норвежские медики в городе Тронхейме, сообщила телерадиокомпания NRK.

"Мы не знаем, откуда здесь взялся этот вирус. До сих пор подобных вариантов вируса в Норвегии не было. Был поиск по международным базам, и там также не обнаружилась эта разновидность", — объяснил главный врач коммуны Туве Росстад.

Как отметил специалист, вывод о том, что вирус мутировал, они сделали после того, как обнаружили более ускоренное заражение этим штаммом. По мнению Росстада, число заболевших COVID-19 будет только расти по мере проведения тестов.

В минувшие выходные в Тронхейме зарегистрировали восемь новых больных, при этом семь из них — молодые люди старше 20 лет. Все переносят инфекцию в легкой форме.

На прошлой неделе стало известно, что около тысячи человек в Тронхейме отправили на карантин: большинство из них посещали местный клуб "Маленький Лондон". Власти утверждают, что ситуация в городе находится под контролем.

Всего с начала эпидемии в Норвегии коронавирусом заразились более 16,4 тысячи человек. Около двух месяцев назад суточный прирост составлял несколько десятков новых случаев. От осложнений, вызванных COVID-19, в стране скончались 278 человек.

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