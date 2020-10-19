Роспотребнадзор: приближается пик заболеваемости COVID-19

КИШИНЕВ, 19 окт — Sputnik. Россия, вероятно, приближается к пику по числу новых случаев заражения коронавирусом, выявляемых за сутки, заявила РИА Новости заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

Она уточнила, что, несмотря на каникулы у школьников и удаленную работу у некоторых взрослых, рост заболеваемости пока продолжается. Ограничительные меры не сразу дают эффект даже при строгом соблюдении режима, пояснила собеседница агентства.

"Должен пройти хотя бы один инкубационный период — это 14 дней. Сейчас выявляют как раз заболевших в течение последних двух недель", — добавила она.

Пшеничная также выразила надежду, что суточный показатель прироста на пике не превысит отметку в 20 тысяч человек.

"Но на этот прогноз могут оказать негативное влияние несоблюдение рекомендованных профилактических мер (масочный режим, социальное дистанцирование, гигиена рук), а также переохлаждение, связанное с резкими перепадами температуры в это время года, которые на время могут снизить защитные силы организма к респираторным инфекциям, в том числе и COVID-19", — сказала она.

Процесс стабилизации может начаться в первой декаде декабря, однако все зависит от сознательности граждан, еще раз отметила Пшеничная в заключение.

За последние сутки в России выявили рекордные 15 982 случая COVID-19, поправились 5328 человек, скончались 179. Самая сложная ситуация в Москве, в городе действуют точечные меры: масочно-перчаточный режим, частичный перевод на удаленку сотрудников и школьников, система регистрации при посещении ночных клубов и баров. Кроме того, пожилым и людям с хроническими заболеваниями рекомендовано оставаться дома.

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