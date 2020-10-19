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Производство вакцины от COVID-19 на фармацевтическом заводе Биннофарм.

Вакцины от COVID-19: Россия готова к обмену опытом с Европой и поставкам

Пресс-служба АФК "Система"
Общество
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (2143)
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Москва открыта к тому, чтобы сделать эти препараты доступными для других стран, и к взаимодействию исследователей.

КИШИНЕВ, 19 окт - Sputnik. Россия готова к обмену опытом в сфере разработки вакцины от коронавируса и рассчитывает, что европейские страны также пойдут на это, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Траян Бэсеску, экс-президент Румынии
© AP Photo / Vadim Ghirda
Бэсеску: Румыния должна попросить у России вакцину от COVID-19

"Мы открыты к обмену опытом, к тому, чтобы сделать эти вакцины (доступными для других стран - ред.)", - сказала Матвиенко на встрече с генсеком Совета Европы Марией Пейчинович-Бурич.

Председатель Совфеда уточнила, что Москва предлагает их другим государствам и готова к поставкам, рассчитывая, что будет "такая же ответная реакция".

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (2143)

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