Вакцины от COVID-19: Россия готова к обмену опытом с Европой и поставкам

Москва открыта к тому, чтобы сделать эти препараты доступными для других стран, и к взаимодействию исследователей.

КИШИНЕВ, 19 окт - Sputnik. Россия готова к обмену опытом в сфере разработки вакцины от коронавируса и рассчитывает, что европейские страны также пойдут на это, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Мы открыты к обмену опытом, к тому, чтобы сделать эти вакцины (доступными для других стран - ред.)", - сказала Матвиенко на встрече с генсеком Совета Европы Марией Пейчинович-Бурич.

Председатель Совфеда уточнила, что Москва предлагает их другим государствам и готова к поставкам, рассчитывая, что будет "такая же ответная реакция".

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