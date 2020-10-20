Названо заболевание, вдвое повышающее летальность COVID-19

КИШИНЕВ, 20 окт — Sputnik. Ученые Имперского колледжа Лондона провели исследование, которое показало, что заболевания почек более чем вдвое увеличивают риск летального исхода при заражении коронавирусом нового типа.

Результаты исследования были опубликованы в журнале Anaesthesia, сообщает РИА Новости

В ходе исследований были проанализировали данные 372 пациентов реанимаций четырех больниц Лондона и Бирмингема. При этом были обработаны данные пациентов, у которых был диагностирован COVID-19 в период с 10 марта по 23 июля.

У 216 исследуемых были проблемы с почками хронического или инфекционного характера, из них умерли 107 человек (около 50%). При этом из числа остальных 156 пациентов, не имеющих каких-либо патологий почек, скончались 32 человека (21%).

Ученые объяснили результаты, полученные в ходе исследования, общим воздействием вируса на организм пациента, своеобразной "перекрестной связью" между легкими и почками. Также не следует исключать возможность негативного влияния на организм токсичных средств, применяемых при лечении инфекции.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova