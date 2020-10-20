В Китае определили опасные виды куриных яиц

Куриные яйца обладают высокой питательной ценностью, однако их употребление не так уж безопасно. Китайские блогеры определили, какие виды яиц не стоит употреблять в пищу, ведь они "хуже яда".

КИШИНЕВ, 20 окт – Sputnik. Пользователь китайской социальной сети WeChat назвал шесть видов яиц, регулярное употребление которых может привести к анемии, выпадению волос, образованию камней в органах, негативно отразиться на росте организма и интеллектуальном развитии. В общем, способно нанести вред, сравнимый с попаданием в организм яда.

Как сообщает ИноСМИ , прежде всего китайский блогер предостерегает от употребления сырых яиц, в которых могут быть бактерии, вызывающие диарею. Поэтому перед употреблением яйца обязательно должны быть подвергнуты термической обработке, чтобы бактерии погибли. Кроме того, в таких яйцах содержатся авидин и антитрипсин, влияющие на усвоение организмом яичного белка.

Если вы разбили яйцо и заметили, что белок смешался с желтком, приобрел мутный оттенок, это должно вас насторожить. При условии отсутствия посторонних запахов, яйцо вполне можно употреблять в пищу после обязательной тепловой обработки, например, варки. Если же вы почувствовали неприятный запах, яйцо нельзя есть, поскольку эти признаки говорят о размножающихся внутри яйца бактериях.

При длительном хранении оболочка желтка внутри яйца истощается, в результате этого желток может прилипнуть к скорлупе. В таком случае также важно осмотреть яйцо: если желток нормального цвета, яйцо можно есть. Но если он полностью приклеился к скорлупе, да ещё и потемнел, то такое яйцо следует немедленно выбросить.

Треснутая скорлупа делает яйца уязвимыми перед бактериями и влияет на срок годности, если вы обнаружили трещину не сразу после ее появления, такие яйца в пищу не годятся.

Повредить скорлупу яйца может также хранение его в мокрой или сырой среде, это повреждает защитную пленку скорлупы и приводит к размножению микроорганизмов внутри оболочки. Вы можете обнаружить такое повреждение скорлупы по появлению заплесневелости и черных пятен на поверхности яйца.

Также в процессе инкубации в яйце может произойти остановка эмбрионального развития цыпленка. Причиной может быть влажность, изменение температуры, и даже заражение сальмонеллой и паразитами. Такое яйцо может стать "разносчиком" кишечной палочки, стафилококка и прочих бактерий и привести к отравлению. Употреблять его в пищу ни в коем случае нельзя.

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