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Работа вирусологической лаборатории

Какая группа крови более устойчива к коронавирусу

© Sputnik / Сергей Венявский
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20201020/32082862/kakaya-gruppa-krovi-bolee-ustoychiva-k-koronavirusu.html

По результатам нескольких исследований ученые определили, люди с какой группой крови наиболее подвержены риску заражения коронавирусом.

КИШИНЕВ, 19 окт – Sputnik. От группы крови зависит не только вероятность заражения COVID-19, но и тяжесть течения болезни. К такому выводу пришли ученые после проведения двух исследований, результаты которых были опубликованы в журнале Blood Advances и на портале MedicalXpress.

Наименьшая вероятность заражения коронавирусом подвержена у людей с группой крови AB0 (I группа). Наибольшему риску подвержены люди со II группой крови – А.

Мужчина в маске. Иллюстративное фото.
© Sputnik / Maxime Blinov
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В своем исследовании датские специалисты сравнили данные более 473 000 человек, сдавших тест на CoViD-19. Среди тех, у кого был выявлен коронавирус, оказалось меньше пациентов с группой крови AB0 (I группа) и больше с A (II группа), B (III группа) и AB (IV группа).

Другое исследование было проведено в Канаде. Оно охватило 95 тяжелобольных пациентов и также подтвердило, что наличие группы крови А или АВ повышает вероятность осложнений, которые требуют интенсивной терапии и искусственной вентиляции легких.

В свою очередь исследователи из Китая, США и Ирана пришли к выводу, что люди со второй группой крови чаще других умирают от вызванных коронавирусом осложнений. Чуть меньше летальных исходов у пациентов с третьей и четвертой группами, а наименее уязвимыми к COVID-19 также оказались люди с первой группой крови.

Ученые сходятся во мнении, что первая группа крови не содержит антигенов эритроцитов, что понижает вероятность проникновения коронавируса в организм.

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