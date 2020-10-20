Какая группа крови более устойчива к коронавирусу

КИШИНЕВ, 19 окт – Sputnik. От группы крови зависит не только вероятность заражения COVID-19, но и тяжесть течения болезни. К такому выводу пришли ученые после проведения двух исследований, результаты которых были опубликованы в журнале Blood Advances и на портале MedicalXpress.
Наименьшая вероятность заражения коронавирусом подвержена у людей с группой крови AB0 (I группа). Наибольшему риску подвержены люди со II группой крови – А.
Другое исследование было проведено в Канаде. Оно охватило 95 тяжелобольных пациентов и также подтвердило, что наличие группы крови А или АВ повышает вероятность осложнений, которые требуют интенсивной терапии и искусственной вентиляции легких.
В свою очередь исследователи из Китая, США и Ирана пришли к выводу, что люди со второй группой крови чаще других умирают от вызванных коронавирусом осложнений. Чуть меньше летальных исходов у пациентов с третьей и четвертой группами, а наименее уязвимыми к COVID-19 также оказались люди с первой группой крови.
Ученые сходятся во мнении, что первая группа крови не содержит антигенов эритроцитов, что понижает вероятность проникновения коронавируса в организм.
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