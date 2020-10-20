Названы сроки увеличения производства вакцины от COVID-19 в России

КИШИНЕВ, 20 окт — Sputnik. В пять раз может возрасти в России роизводство вакцины "Спутник V" к декабрю в сравнении с октябрем, передает РИА Новости.

Об этом в интервью телеканалу "Россия 24" заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. По его словам, объем производства увеличится до 1,5 миллиона доз.

"Что касается количества, мы пока параметры не изменили. До конца месяца мы хотим выйти на объем около 300 тысяч доз, в ноябре - примерно около 800 и приблизиться к 1,5 миллионам в декабре", - отметил он.

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На прошлой неделе министр сообщил, что будущей весной объемы ежемесячного производства вакцины "Спутник V" в России могут увеличиться до 15 миллионов доз.

В настоящее время в России зарегистрированы две вакцины от коронавируса. Это "Спутник V" НИЦЭМ имени Гамалеи и препарат "ЭпиВакКорона" центра "Вектор". Продолжается работа по созданию живой вакцины от Центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова Российской академии наук.

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