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Сотрудник научно-исследовательской лаборатории готовит препарат, архивное фото

Названы сроки увеличения производства вакцины от COVID-19 в России

© Sputnik / Максим Богодвид
Общество
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Коронавирус нового типа распространяется по миру (2147)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20201020/32088915/nazvany-sroki-uvelicheniya-proizvodstva-vaktsiny-ot-covid-19-v-russia.html

Глава Минпромторга России рассказал, когда планируется увеличить производство вакцины от коронавируса.

КИШИНЕВ, 20 окт — Sputnik. В пять раз может возрасти в России роизводство вакцины "Спутник V" к декабрю в сравнении с октябрем, передает РИА Новости.

Об этом в интервью телеканалу "Россия 24" заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. По его словам, объем производства увеличится до 1,5 миллиона доз. 

Первая в мире зарегистрированная вакцина от коронавируса COVID-19 Спутник V
© Photo : РФПИ и Центр имени Гамалеи
Российскую вакцину "Спутник V" исследуют в Индии

"Что касается количества, мы пока параметры не изменили. До конца месяца мы хотим выйти на объем около 300 тысяч доз, в ноябре - примерно около 800 и приблизиться к 1,5 миллионам в декабре", - отметил он.

Как производят вакцину от COVID-19 - фото>>>

На прошлой неделе министр сообщил, что будущей весной объемы ежемесячного производства вакцины "Спутник V" в России могут увеличиться до 15 миллионов доз.

В настоящее время в России зарегистрированы две вакцины от коронавируса. Это "Спутник V" НИЦЭМ имени Гамалеи и препарат "ЭпиВакКорона" центра "Вектор". Продолжается работа по созданию живой вакцины от Центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова Российской академии наук.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (2147)

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