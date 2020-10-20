Зверски убитого во Франции учителя наградят посмертно

КИШИНЕВ, 20 окт — Sputnik. Преподаватель истории Самюэль Пати, жестоко убитый во Франции, будет награжден орденом Почетного легиона посмертно. Информацию подтвердил министр образования страны Жан-Мишель Бланкер, пишет РИА Новости.

Национальная церемония прощания с учителем состоится в Сорбонне вечером 21 октября.

"Также он будет награжден орденом Академических пальм, это очень символично, этот орден вручается преподавателям, представителям мира образования", - проинформировал Жан-Мишель Бланкер. © AP Photo / Matthieu Alexandre Убийство во Франции: новые данные следствия

В пятницу, 16 октября, во второй половине дня около учебного заведения в коммуне Конфлан-Сент-Онорин недалеко от Парижа преступник обезглавил преподавателя истории Самюэля Пати, который на уроках демонстрировал карикатуры на пророка Мухаммеда. Предполагаемый нападавший был застрелен сотрудниками полиции в соседней коммуне Эраньи. К расследованию убийства подключился антитеррористический отдел прокуратуры. Глава ведомства Жан-Франсуа Рикар заявил, что совершивший нападение родился в Москве в 2002 году, имел чеченское происхождение и получил статус беженца во Франции.

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал произошедшее террористическим актом. Ассамблея чеченцев Европы осудила убийство учителя. Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил соболезнования родным погибшего учителя и заявил, что Чечня выступает категорически против терроризма в любых его проявлениях.

В воскресенье в Париже на площади Республики и в других городах Франции прошли акции в память об убитом учителе.

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