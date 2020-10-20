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Орден Почетного легиона

Зверски убитого во Франции учителя наградят посмертно

© AFP 2020 / Fred Dufour
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20201020/32089703/Zverski-ubitogo-vo-Frantsii-uchitelya-nagradyat-posmertno.html

Власти Франции приняли решение посмертно наградить орденом Почетного легиона учителя истории, резонансное убийство которого потрясло недавно всю страну.

КИШИНЕВ, 20 окт — Sputnik. Преподаватель истории Самюэль Пати, жестоко убитый во Франции, будет награжден орденом Почетного легиона посмертно. Информацию подтвердил министр образования страны Жан-Мишель Бланкер, пишет РИА Новости.

Национальная церемония прощания с учителем состоится в Сорбонне вечером 21 октября.

"Также он будет награжден орденом Академических пальм, это очень символично, этот орден вручается преподавателям, представителям мира образования", - проинформировал Жан-Мишель Бланкер.
Полиция Франции, Париж, архивное фото.
© AP Photo / Matthieu Alexandre
Убийство во Франции: новые данные следствия

В пятницу, 16 октября,  во второй половине дня около учебного заведения в коммуне Конфлан-Сент-Онорин недалеко от Парижа преступник обезглавил преподавателя истории Самюэля Пати, который на уроках демонстрировал карикатуры на пророка Мухаммеда. Предполагаемый нападавший был застрелен сотрудниками полиции в соседней коммуне Эраньи. К расследованию убийства подключился антитеррористический отдел прокуратуры. Глава ведомства Жан-Франсуа Рикар заявил, что совершивший нападение родился в Москве в 2002 году, имел чеченское происхождение и получил статус беженца во Франции.

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал произошедшее террористическим актом. Ассамблея чеченцев Европы осудила убийство учителя. Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил соболезнования родным погибшего учителя и заявил, что Чечня выступает категорически против терроризма в любых его проявлениях.

В воскресенье в Париже на площади Республики и в других городах Франции прошли акции в память об убитом учителе.

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