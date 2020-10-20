Скончалась народная артистка РСФСР Ирина Скобцева

КИШИНЕВ, 20 окт — Sputnik. Народная артистка РСФСР Ирина Скобцева скончалась на 94-м году жизни. Об этом агентству РИА Новости сообщили во вторник в пресс-службе компании Art Pictures Studio.
"Факт смерти актрисы, народной артистки РСФСР Ирины Константиновны Скобцевой подтверждаем, умерла сегодня в возрасте 93 лет", - сказала собеседница агентства.
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Советская и российская актриса, народная артистка РСФСР Ирина Константиновна Скобцева, умерла сегодня в возрасте 93 лет.
Артист Вахтанского театра, народный артист СССР Василий Лановой назвал актрису Ирину Скобцеву замечательной партнершей и хорошим другом.
"Я потрясен известием о смерти Ирины Константиновны Скобцевой. Когда уходят бывшие партнерши, друзья, коллеги, это всегда трагедия. Ирина Константиновна была моей замечательной партнершей по фильму "Война и мир" Сергея Бондарчука. Я помню, как мы много общались и во время съемок, и потом, и как она глубоко говорила о литературе, она была большая умница, замечательная актриса и хороший друг. Большая печаль ее уход", - сказал Лановой РИА Новости.
Ирина Скобцева дебютировала в кино в 1955 году, сыграв Дездемону в фильме "Отелло". Она известна своими ролями в лентах "Я шагаю по Москве", "Война и мир", "Зигзаг удачи".
Актриса была супругой кинорежиссера, народного артиста СССР Сергея Бондарчука, матерью актера Федора Бондарчука.
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