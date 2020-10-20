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Кадр из фильма Отелло: Отелло - актер Сергей Бондарчук, Дездемона - актриса Ирина Скобцева

Скончалась народная артистка РСФСР Ирина Скобцева

© Sputnik / РИА Новости
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20201020/32089978/skonchalas-narodnaya-artistka-irina-skobtseva.html

Ушла из жизни любимая зрителями российская и советская актриса Ирина Скобцева, сыгравшая в эпохальных фильмах "Я шагаю по Москве" и "Война и мир".

КИШИНЕВ, 20 окт — Sputnik. Народная артистка РСФСР Ирина Скобцева скончалась на 94-м году жизни. Об этом агентству РИА Новости сообщили во вторник в пресс-службе компании Art Pictures Studio.

"Факт смерти актрисы, народной артистки РСФСР Ирины Константиновны Скобцевой подтверждаем, умерла сегодня в возрасте 93 лет", - сказала собеседница агентства.

Артист Вахтанского театра, народный артист СССР Василий Лановой назвал актрису Ирину Скобцеву замечательной партнершей и хорошим другом.

"Я потрясен известием о смерти Ирины Константиновны Скобцевой. Когда уходят бывшие партнерши, друзья, коллеги, это всегда трагедия. Ирина Константиновна была моей замечательной партнершей по фильму "Война и мир" Сергея Бондарчука. Я помню, как мы много общались и во время съемок, и потом, и как она глубоко говорила о литературе, она была большая умница, замечательная актриса и хороший друг. Большая печаль ее уход", - сказал Лановой РИА Новости.

Ирина Скобцева дебютировала в кино в 1955 году, сыграв Дездемону в фильме "Отелло". Она известна своими ролями в лентах "Я шагаю по Москве", "Война и мир", "Зигзаг удачи".

Актриса была супругой кинорежиссера, народного артиста СССР Сергея Бондарчука, матерью актера Федора Бондарчука.

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