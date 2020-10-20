Россия: на борьбу с коронавирусом было направлено более 142 миллиардов рублей

Была переформатирована работа всех экстренных служб, стационаров и, конечно, первичного звена здравоохранения.

КИШИНЕВ, 20 окт - Sputnik. Власти РФ направили более 142 миллиардов рублей на борьбу с коронавирусом, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на специальной сессии ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай".

Правительство по поручению президента, напомнил он, приняло ряд безотлагательных мер, Россия одной из первых в мире закрыла границы, чтобы защитить людей. Оперативные штабы в регионах и координационный совет по борьбе с коронавирусом действовали фактически в круглосуточном режиме.

"Была переформатирована работа всех экстренных служб, стационаров и, конечно, первичного звена здравоохранения. Введена система стимулирующих выплат медицинскому персоналу и, конечно, нашим врачам, которые лечили больных с коронавирусом" - рассказал глава правительства.

"Мы, кстати, всего на это направили более 142 миллиардов рублей", - отметил премьер.

По его словам, российская система здравоохранения имеет достаточный запас прочности для предотвращения распространения коронавируса.

"Дефицита средств индивидуальной защиты и тест-систем, как вы знаете, сегодня нет. Сделано уже более 51 миллиона тестов. Мы продолжаем тестирование, чтобы как можно раньше выявить вирус и помочь тем, кто заболел. Тем более, что сегодня понимание, как лечить это заболевание, у российских врачей есть", - заявил глава правительства.

Мишустин считает, что, вопреки негативным прогнозам, Россия прошла сложный период пандемии лучше многих стран, не допустила шока и коллапса, которыми ее пугали.

"На чужих ошибках учились, удачный чужой опыт учитывали. Но, прежде всего, стремились найти собственный оптимальный путь, чтобы защитить своих граждан и, конечно же, поддержать нашу экономику"- сказал премьер.

Он отметил, что "пример других стран, где события пошли по трагическим сценариям, показывал, что действовать надо решительно и быстро, чтобы промедление не стало в буквальном смысле слова смерти подобно". Поэтому в России на фоне разворачивающейся пандемии "работали на опережение, проактивно".

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