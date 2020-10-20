Лукашенко: современные технологии позволяют сменить тактику борьбы с протестующими

По словам главы государства, работа в данном направлении уже ведется и это "дает определенный эффект".

КИШИНЕВ, 20 окт – Sputnik. Белорусские правоохранители поменяли тактику борьбы с участниками протестов в стране, заявил президент Александр Лукашенко, уточнив, что в спокойном режиме можно найти каждого и привлечь к ответственности, так как современные технологии позволяют это делать.

"Плохо, что шатаются по Минску, плохо, что ведут себя внаглую. Но мы поменяли тактику... Мы в спокойном режиме найдем каждого. Современные средства позволяют это делать, что мы, кстати, и делаем. И каждый ответит за свои деяния. Я тут не угрожаю. Мы в этом направлении работаем. И это дает определенный эффект", - цитирует Лукашенко во вторник агентство Белта.

После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых победил в шестой раз Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции.

При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики в том числе использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули.

Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные проходят в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября.

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