"В жизни есть не только COVID": В Гагаузию доставили медоборудование из РФ

Районная больница Чадыр-Лунги получила современное дорогостоящее оборудование для выявления ряда заболеваний на ранней стадии, а также их лечения. Финансовую помощь предоставила Российская Федерация.

КОМРАТ, 20 окт - Sputnik, Максим Топал. В районной больнице Чадыр-Лунги состоялась церемония официальной передачи медучреждению системы видеоэндоскопии типа HD, в которую входят фиброгастроскоп и фиброколонскоп.

"Мы получили не только диагностическое, но и лечебное оборудование. Во время процедур при обнаружении мелких полипов их сразу же можно и удалять", - объяснила директор районной больницы Наталья Попазогло.

Иван Дамашкану – один из лучших и опытных хирургов Гагаузии. Он отметил важность полученной помощи в условиях, когда имеющееся в больнице медицинское оборудование изнашивается.

"Пришел мир технологий. Будущее медицины – технологии", - подчеркнул специалист.

В Гагаузию доставили дорогостоящее медицинское оборудование из России. © Photo : Пресс-служба башкана Гагаузии

В Гагаузию доставили дорогостоящее медицинское оборудование из России. © Photo : Пресс-служба башкана Гагаузии

В Гагаузию доставили дорогостоящее медицинское оборудование из России. © Photo : Пресс-служба башкана Гагаузии

В Гагаузию доставили дорогостоящее медицинское оборудование из России. © Photo : Пресс-служба башкана Гагаузии

В Гагаузию доставили дорогостоящее медицинское оборудование из России. © Photo : Пресс-служба башкана Гагаузии 1 / 5 © Photo : Пресс-служба башкана Гагаузии В Гагаузию доставили дорогостоящее медицинское оборудование из России.

"У нас есть и другая острая хирургическая патология, онкологические заболевания, которые требуют раннего дообследования и лечения наших пациентов. Не каждый человек может позволить себе пройти платное диагностическое обследование. У нас же жители автономии смогут пройти это исследование бесплатно", - сказала Светлана Дулева.

По словам начальника Главного управления здравоохранения Гагаузии Светланы Дулевой, поставленное в больницу Чадыр-Лунги оборудование "не совсем связано с ковидом". Но в условиях пандемии коронавируса не стоит забывать и о других болезнях, которые тоже нужно лечить, говорит специалист.

На церемонию передачи партии медоборудования в Гагаузию прибыла делегация посольства Российской Федерации в Молдове, Россотрудничества в Кишиневе и Русской общины Республики Молдова.

Еще до официальной части посол России в Молдове Олег Васнецов в неформальной обстановке пообщался с медиками. Это "уникальные люди, готовые при минимальном количестве оборудования и инструментов спасать жизни людей", - подчеркнул он.

"Врачи с огромной практикой и колоссальным опытом. Я понял, что оборудование, которое предоставила Республика Татарстан, попало в очень надежные руки. Коронавирус обрушился на всех, но никуда не делись и другие болезни, с которыми мы сталкиваемся повсеместно", - сказал дипломат.

Башкан Гагаузии Ирина Влах подчеркнула, что передача медпомощи - "результат очень хорошего межрегионального сотрудничества Гагаузской автономии с Российской Федерацией".

"Господин Минниханов владеет информацией о том, что происходит в Гагаузии, какие есть проблемы. Это уже не первая поддержка со стороны Татарстана. Мы очень благодарны за помощь, которая отразится на здоровье наших людей. У нас хорошие доктора, но не хватало оборудования для проведения качественных операций. Я уверена, что жители Чадыр-Лунги и всей Гагаузии смогут получать качественные услуги уже не в Кишиневе, а здесь, в Гагаузии", - отметила башкан.

О пользе межрегионального сотрудничества говорил и Андрей Кибирев, исполняющий обязанности руководителя представительства Россотрудничества в Молдове.

"В ходе прямого диалога идет более интенсивный обмен информацией, научными и медицинскими технологиями", - заметил Андрей Кибирев.

Переданная Гагаузии правительством Республики Татарстан гуманитарная помощь оценивается в 8 миллионов рублей - примерно 2 миллиона леев.

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